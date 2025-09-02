Više o STRUMP

Super Trump Logotip

Super Trump Cijena(STRUMP)

1 STRUMP u USD cijena uživo:

$0.0001786
+0.56%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Super Trump (STRUMP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:27:44 (UTC+8)

Super Trump (STRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001621
24-satna najniža cijena
$ 0.0001876
24-satna najviša cijena

$ 0.0001621
$ 0.0001876
$ 0.03169487346217382
$ 0.00000514655673413
0.00%

+0.56%

-5.00%

-5.00%

Super Trump (STRUMP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001786. Tijekom protekla 24 sata, STRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001621 i najviše cijene $ 0.0001876, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRUMP je $ 0.03169487346217382, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000514655673413.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRUMP se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i -5.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Super Trump (STRUMP)

No.2593

$ 328.16K
$ 88.28
$ 464.36K
1.84B
2,600,000,000
2,339,600,236
70.66%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Super Trump je $ 328.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 88.28. Količina u optjecaju STRUMP je 1.84B, s ukupnom količinom od 2339600236. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 464.36K.

Super Trump (STRUMP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Super Trump za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000995+0.56%
30 dana$ +0.0000217+13.83%
60 dana$ +0.0000296+19.86%
90 dana$ -0.0000544-23.35%
Super Trump promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STRUMP od $ +0.000000995 (+0.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Super Trump 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000217 (+13.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Super Trump 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STRUMP od $ +0.0000296 (+19.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Super Trump 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000544 (-23.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Super Trump (STRUMP)?

Pogledajte Super Trump stranicu Povijest cijena sada.

Što je Super Trump (STRUMP)

Super Strump is a meme coin on Ethereum.

Super Trump dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Super Trump ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STRUMP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Super Trump na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Super Trump učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Super Trump Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Super Trump (STRUMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Super Trump (STRUMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Super Trump.

Provjerite Super Trump predviđanje cijene sada!

Super Trump (STRUMP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Super Trump (STRUMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STRUMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Super Trump (STRUMP)

Tražiš kako kupiti Super Trump? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Super Trump na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STRUMP u lokalnim valutama

1 Super Trump(STRUMP) u VND
4.699859
1 Super Trump(STRUMP) u AUD
A$0.000271472
1 Super Trump(STRUMP) u GBP
0.000130378
1 Super Trump(STRUMP) u EUR
0.00015181
1 Super Trump(STRUMP) u USD
$0.0001786
1 Super Trump(STRUMP) u MYR
RM0.000753692
1 Super Trump(STRUMP) u TRY
0.00734939
1 Super Trump(STRUMP) u JPY
¥0.0262542
1 Super Trump(STRUMP) u ARS
ARS$0.246005426
1 Super Trump(STRUMP) u RUB
0.014389802
1 Super Trump(STRUMP) u INR
0.015732874
1 Super Trump(STRUMP) u IDR
Rp2.927868384
1 Super Trump(STRUMP) u KRW
0.24874515
1 Super Trump(STRUMP) u PHP
0.010223064
1 Super Trump(STRUMP) u EGP
￡E.0.008667458
1 Super Trump(STRUMP) u BRL
R$0.000969798
1 Super Trump(STRUMP) u CAD
C$0.000244682
1 Super Trump(STRUMP) u BDT
0.02174455
1 Super Trump(STRUMP) u NGN
0.273925964
1 Super Trump(STRUMP) u COP
$0.72015985
1 Super Trump(STRUMP) u ZAR
R.0.003146932
1 Super Trump(STRUMP) u UAH
0.00740297
1 Super Trump(STRUMP) u VES
Bs0.0260756
1 Super Trump(STRUMP) u CLP
$0.1728848
1 Super Trump(STRUMP) u PKR
Rs0.050693824
1 Super Trump(STRUMP) u KZT
0.096331482
1 Super Trump(STRUMP) u THB
฿0.005766994
1 Super Trump(STRUMP) u TWD
NT$0.00547409
1 Super Trump(STRUMP) u AED
د.إ0.000655462
1 Super Trump(STRUMP) u CHF
Fr0.00014288
1 Super Trump(STRUMP) u HKD
HK$0.001391294
1 Super Trump(STRUMP) u AMD
֏0.06832343
1 Super Trump(STRUMP) u MAD
.د.م0.0016074
1 Super Trump(STRUMP) u MXN
$0.003332676
1 Super Trump(STRUMP) u SAR
ريال0.00066975
1 Super Trump(STRUMP) u PLN
0.000650104
1 Super Trump(STRUMP) u RON
лв0.000773338
1 Super Trump(STRUMP) u SEK
kr0.001680626
1 Super Trump(STRUMP) u BGN
лв0.000298262
1 Super Trump(STRUMP) u HUF
Ft0.06035787
1 Super Trump(STRUMP) u CZK
0.003729168
1 Super Trump(STRUMP) u KWD
د.ك0.000054473
1 Super Trump(STRUMP) u ILS
0.00059831
1 Super Trump(STRUMP) u AOA
Kz0.162806402
1 Super Trump(STRUMP) u BHD
.د.ب0.0000673322
1 Super Trump(STRUMP) u BMD
$0.0001786
1 Super Trump(STRUMP) u DKK
kr0.001139468
1 Super Trump(STRUMP) u HNL
L0.004681106
1 Super Trump(STRUMP) u MUR
0.00817988
1 Super Trump(STRUMP) u NAD
$0.00314336
1 Super Trump(STRUMP) u NOK
kr0.001786
1 Super Trump(STRUMP) u NZD
$0.000301834
1 Super Trump(STRUMP) u PAB
B/.0.0001786
1 Super Trump(STRUMP) u PGK
K0.000755478
1 Super Trump(STRUMP) u QAR
ر.ق0.00065189
1 Super Trump(STRUMP) u RSD
дин.0.017890362

Super Trump Resurs

Za dublje razumijevanje Super Trump, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Super Trump web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Super Trump

Koliko Super Trump (STRUMP) vrijedi danas?
Cijena STRUMP uživo u USD je 0.0001786 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STRUMP u USD?
Trenutačna cijena STRUMP u USD je $ 0.0001786. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Super Trump?
Tržišna kapitalizacija za STRUMP je $ 328.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STRUMP?
Količina u optjecaju za STRUMP je 1.84B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STRUMP?
STRUMP je postigao ATH cijenu od 0.03169487346217382 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STRUMP?
STRUMP je vidio ATL cijenu od 0.00000514655673413 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STRUMP?
24-satni obujam trgovanja za STRUMP je $ 88.28 USD.
Hoće li STRUMP još narasti ove godine?
STRUMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STRUMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:27:44 (UTC+8)

