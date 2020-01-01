Stride (STRD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stride (STRD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stride (STRD) Informacije Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems. Službena web stranica: https://www.stride.zone/ Bijela knjiga: https://docs.stride.zone/docs Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/stride

Stride (STRD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stride (STRD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.67M Ukupna količina: $ 87.83M Količina u optjecaju: $ 87.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.59M Povijesni maksimum: $ 2.431 Povijesni minimum: $ 0.009846763005748575 Trenutna cijena: $ 0.0759

Stride (STRD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stride (STRD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STRD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STRD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STRD tokena, istražite STRD cijenu tokena uživo!

Stride (STRD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STRD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

STRD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STRD? Naša STRD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

