STONKS (STONKSTOKEN) Informacije STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! Službena web stranica: https://www.stonkseth.com Bijela knjiga: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Kupi STONKSTOKEN odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 0.00
Ukupna količina: $ 420.69B
Količina u optjecaju: $ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.82M
Povijesni maksimum: $ 0.00015
Povijesni minimum: $ 0.000001052948282471
Trenutna cijena: $ 0.000011455

STONKS (STONKSTOKEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike STONKS (STONKSTOKEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STONKSTOKEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STONKSTOKEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STONKSTOKEN tokena, istražite STONKSTOKEN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STONKSTOKEN Jeste li zainteresirani za dodavanje STONKS (STONKSTOKEN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STONKSTOKEN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STONKSTOKEN na MEXC-u odmah!

STONKS (STONKSTOKEN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STONKSTOKEN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STONKSTOKEN povijest cijena odmah!

STONKSTOKEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STONKSTOKEN? Naša STONKSTOKEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STONKSTOKEN predviđanje cijene tokena odmah!

