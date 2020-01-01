STONKS (STONKS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u STONKS (STONKS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

STONKS (STONKS) Informacije The coin issued by the official Nasdaq Twitter account is now community-governed. Službena web stranica: https://mystonks.org Istraživač blokova: https://solscan.io/token/6NcdiK8B5KK2DzKvzvCfqi8EHaEqu48fyEzC8Mm9pump Kupi STONKS odmah!

STONKS (STONKS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za STONKS (STONKS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.63M Povijesni maksimum: $ 0.08 Povijesni minimum: $ 0.000661340687722255 Trenutna cijena: $ 0.0186287

STONKS (STONKS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike STONKS (STONKS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STONKS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STONKS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STONKS tokena, istražite STONKS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STONKS Jeste li zainteresirani za dodavanje STONKS (STONKS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STONKS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STONKS na MEXC-u odmah!

STONKS (STONKS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STONKS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STONKS povijest cijena odmah!

STONKS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STONKS? Naša STONKS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STONKS predviđanje cijene tokena odmah!

