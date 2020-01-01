Standard (STND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Standard (STND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Standard (STND) Informacije Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach. Službena web stranica: https://standardweb3.com Bijela knjiga: https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9040e237C3bF18347bb00957Dc22167D0f2b999d Kupi STND odmah!

Standard (STND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Standard (STND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 288.99K $ 288.99K $ 288.99K Ukupna količina: $ 94.60M $ 94.60M $ 94.60M Količina u optjecaju: $ 85.57M $ 85.57M $ 85.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 319.46K $ 319.46K $ 319.46K Povijesni maksimum: $ 1.1931 $ 1.1931 $ 1.1931 Povijesni minimum: $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 Trenutna cijena: $ 0.003377 $ 0.003377 $ 0.003377 Saznajte više o cijeni Standard (STND)

Standard (STND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Standard (STND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STND tokena, istražite STND cijenu tokena uživo!

Standard (STND) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STND pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STND povijest cijena odmah!

STND Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STND? Naša STND stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STND predviđanje cijene tokena odmah!

