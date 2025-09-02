Više o STND

$0.003124
+3.75%1D
Grafikon aktualnih cijena Standard (STND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:48:14 (UTC+8)

Standard (STND) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.002763
$ 0.003128
$ 0.002763
$ 0.003128
$ 3.05525779
$ 0.001952917398003709
+3.03%

+3.75%

+11.41%

+11.41%

Standard (STND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003124. Tijekom protekla 24 sata, STNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002763 i najviše cijene $ 0.003128, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STND je $ 3.05525779, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001952917398003709.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STND se promijenio za +3.03% u posljednjih sat vremena, +3.75% u posljednjih 24 sata i +11.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Standard (STND)

No.2658

$ 267.34K
$ 77.05K
$ 295.53K
85.57M
94,600,000
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Standard je $ 267.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 77.05K. Količina u optjecaju STND je 85.57M, s ukupnom količinom od 94600000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 295.53K.

Standard (STND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Standard za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

Razdoblje Promjena (USD) Promjena (%)
Danas$ +0.00011292+3.75%
30 dana$ -0.002001-39.05%
60 dana$ +0.000447+16.69%
90 dana$ -0.00024-7.14%
Standard promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STND od $ +0.00011292 (+3.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Standard 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002001 (-39.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Standard 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STND od $ +0.000447 (+16.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Standard 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00024 (-7.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Standard (STND)?

Pogledajte Standard stranicu Povijest cijena sada.

Što je Standard (STND)

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

Standard dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Standard ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Standard Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Standard (STND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Standard (STND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Standard.

Provjerite Standard predviđanje cijene sada!

Standard (STND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Standard (STND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Standard

Koliko Standard (STND) vrijedi danas?
Cijena STND uživo u USD je 0.003124 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STND u USD?
Trenutačna cijena STND u USD je $ 0.003124. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Standard?
Tržišna kapitalizacija za STND je $ 267.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STND?
Količina u optjecaju za STND je 85.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STND?
STND je postigao ATH cijenu od 3.05525779 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STND?
STND je vidio ATL cijenu od 0.001952917398003709 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STND?
24-satni obujam trgovanja za STND je $ 77.05K USD.
Hoće li STND još narasti ove godine?
STND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Standard (STND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
