stabble (STB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u stabble (STB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

stabble (STB) Informacije stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging. Službena web stranica: https://stabble.org Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing Istraživač blokova: https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 Kupi STB odmah!

stabble (STB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za stabble (STB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 180.29K $ 180.29K $ 180.29K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Povijesni maksimum: $ 0.07739 $ 0.07739 $ 0.07739 Povijesni minimum: $ 0.003194942310007223 $ 0.003194942310007223 $ 0.003194942310007223 Trenutna cijena: $ 0.00244 $ 0.00244 $ 0.00244 Saznajte više o cijeni stabble (STB)

stabble (STB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike stabble (STB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STB tokena, istražite STB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STB Jeste li zainteresirani za dodavanje stabble (STB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati STB na MEXC-u odmah!

stabble (STB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STB povijest cijena odmah!

STB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STB? Naša STB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STB predviđanje cijene tokena odmah!

