Stage (STAGE) Informacije Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage! Službena web stranica: https://www.stage.community/ Bijela knjiga: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e Kupi STAGE odmah!

Stage (STAGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stage (STAGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 100.15K $ 100.15K $ 100.15K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 649.00K $ 649.00K $ 649.00K Povijesni maksimum: $ 0.005644 $ 0.005644 $ 0.005644 Povijesni minimum: $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 Trenutna cijena: $ 0.0000649 $ 0.0000649 $ 0.0000649 Saznajte više o cijeni Stage (STAGE)

Stage (STAGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stage (STAGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STAGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STAGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STAGE tokena, istražite STAGE cijenu tokena uživo!

Stage (STAGE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STAGE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STAGE povijest cijena odmah!

STAGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STAGE? Naša STAGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STAGE predviđanje cijene tokena odmah!

