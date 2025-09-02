Što je Stage (STAGE)

Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

Stage (STAGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stage (STAGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STAGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stage Koliko Stage (STAGE) vrijedi danas? Cijena STAGE uživo u USD je 0.000048 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena STAGE u USD? $ 0.000048 . Provjerite Trenutačna cijena STAGE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Stage? Tržišna kapitalizacija za STAGE je $ 74.07K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za STAGE? Količina u optjecaju za STAGE je 1.54B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STAGE? STAGE je postigao ATH cijenu od 0.004673122335820334 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STAGE? STAGE je vidio ATL cijenu od 0.000035709435257382 USD . Koliki je obujam trgovanja za STAGE? 24-satni obujam trgovanja za STAGE je $ 7.74 USD . Hoće li STAGE još narasti ove godine? STAGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STAGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

