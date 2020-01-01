Stabull Finance (STABUL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stabull Finance (STABUL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Stabull Finance (STABUL) Informacije Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle. Službena web stranica: https://stabull.finance Bijela knjiga: https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Kupi STABUL odmah!

Stabull Finance (STABUL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stabull Finance (STABUL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Povijesni maksimum: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Povijesni minimum: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 Trenutna cijena: $ 0.5968 $ 0.5968 $ 0.5968 Saznajte više o cijeni Stabull Finance (STABUL)

Stabull Finance (STABUL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stabull Finance (STABUL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STABUL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STABUL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STABUL tokena, istražite STABUL cijenu tokena uživo!

