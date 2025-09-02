Stabull Finance (STABUL) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.5715
24-satna najniža cijena
$ 0.5905
24-satna najviša cijena
$ 0.5715
$ 0.5905
$ 1.2220222025386718
$ 0.06642386888114032
0.00%
0.00%
-8.54%
-8.54%
Stabull Finance (STABUL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5766. Tijekom protekla 24 sata, STABULtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5715 i najviše cijene $ 0.5905, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STABUL je $ 1.2220222025386718, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06642386888114032.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STABUL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -8.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Stabull Finance (STABUL)
No.5724
$ 0.00
$ 56.09K
$ 5.77M
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Stabull Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.09K. Količina u optjecaju STABUL je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.77M.
Stabull Finance (STABUL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Stabull Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.1507
-20.73%
60 dana
$ -0.0152
-2.57%
90 dana
$ -0.2164
-27.29%
Stabull Finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u STABUL od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Stabull Finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1507 (-20.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Stabull Finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STABUL od $ -0.0152 (-2.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Stabull Finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2164 (-27.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Stabull Finance (STABUL)?
Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.
Kako kupiti Stabull Finance (STABUL)
