Stabull Finance Logotip

Stabull Finance Cijena(STABUL)

1 STABUL u USD cijena uživo:

$0.5766
$0.5766$0.5766
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Stabull Finance (STABUL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:47:45 (UTC+8)

Stabull Finance (STABUL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.5715
$ 0.5715$ 0.5715
24-satna najniža cijena
$ 0.5905
$ 0.5905$ 0.5905
24-satna najviša cijena

$ 0.5715
$ 0.5715$ 0.5715

$ 0.5905
$ 0.5905$ 0.5905

$ 1.2220222025386718
$ 1.2220222025386718$ 1.2220222025386718

$ 0.06642386888114032
$ 0.06642386888114032$ 0.06642386888114032

0.00%

0.00%

-8.54%

-8.54%

Stabull Finance (STABUL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5766. Tijekom protekla 24 sata, STABULtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5715 i najviše cijene $ 0.5905, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STABUL je $ 1.2220222025386718, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06642386888114032.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STABUL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -8.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stabull Finance (STABUL)

No.5724

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.09K
$ 56.09K$ 56.09K

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stabull Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.09K. Količina u optjecaju STABUL je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.77M.

Stabull Finance (STABUL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Stabull Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.1507-20.73%
60 dana$ -0.0152-2.57%
90 dana$ -0.2164-27.29%
Stabull Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STABUL od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Stabull Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1507 (-20.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Stabull Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STABUL od $ -0.0152 (-2.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Stabull Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2164 (-27.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Stabull Finance (STABUL)?

Pogledajte Stabull Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Stabull Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Stabull Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STABUL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Stabull Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Stabull Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Stabull Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stabull Finance (STABUL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stabull Finance (STABUL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stabull Finance.

Provjerite Stabull Finance predviđanje cijene sada!

Stabull Finance (STABUL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stabull Finance (STABUL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STABUL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Stabull Finance (STABUL)

Tražiš kako kupiti Stabull Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Stabull Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STABUL u lokalnim valutama

1 Stabull Finance(STABUL) u VND
15,173.229
1 Stabull Finance(STABUL) u AUD
A$0.876432
1 Stabull Finance(STABUL) u GBP
0.420918
1 Stabull Finance(STABUL) u EUR
0.49011
1 Stabull Finance(STABUL) u USD
$0.5766
1 Stabull Finance(STABUL) u MYR
RM2.433252
1 Stabull Finance(STABUL) u TRY
23.721324
1 Stabull Finance(STABUL) u JPY
¥84.7602
1 Stabull Finance(STABUL) u ARS
ARS$794.214606
1 Stabull Finance(STABUL) u RUB
46.456662
1 Stabull Finance(STABUL) u INR
50.7408
1 Stabull Finance(STABUL) u IDR
Rp9,452.457504
1 Stabull Finance(STABUL) u KRW
804.18402
1 Stabull Finance(STABUL) u PHP
32.935392
1 Stabull Finance(STABUL) u EGP
￡E.27.982398
1 Stabull Finance(STABUL) u BRL
R$3.130938
1 Stabull Finance(STABUL) u CAD
C$0.789942
1 Stabull Finance(STABUL) u BDT
70.074198
1 Stabull Finance(STABUL) u NGN
882.999474
1 Stabull Finance(STABUL) u COP
$2,315.660196
1 Stabull Finance(STABUL) u ZAR
R.10.153926
1 Stabull Finance(STABUL) u UAH
23.853942
1 Stabull Finance(STABUL) u VES
Bs84.1836
1 Stabull Finance(STABUL) u CLP
$559.302
1 Stabull Finance(STABUL) u PKR
Rs163.385376
1 Stabull Finance(STABUL) u KZT
310.331886
1 Stabull Finance(STABUL) u THB
฿18.629946
1 Stabull Finance(STABUL) u TWD
NT$17.661258
1 Stabull Finance(STABUL) u AED
د.إ2.116122
1 Stabull Finance(STABUL) u CHF
Fr0.46128
1 Stabull Finance(STABUL) u HKD
HK$4.491714
1 Stabull Finance(STABUL) u AMD
֏220.411116
1 Stabull Finance(STABUL) u MAD
.د.م5.177868
1 Stabull Finance(STABUL) u MXN
$10.747824
1 Stabull Finance(STABUL) u SAR
ريال2.16225
1 Stabull Finance(STABUL) u PLN
2.093058
1 Stabull Finance(STABUL) u RON
лв2.496678
1 Stabull Finance(STABUL) u SEK
kr5.408508
1 Stabull Finance(STABUL) u BGN
лв0.962922
1 Stabull Finance(STABUL) u HUF
Ft194.596734
1 Stabull Finance(STABUL) u CZK
12.02211
1 Stabull Finance(STABUL) u KWD
د.ك0.175863
1 Stabull Finance(STABUL) u ILS
1.93161
1 Stabull Finance(STABUL) u AOA
Kz525.611262
1 Stabull Finance(STABUL) u BHD
.د.ب0.2168016
1 Stabull Finance(STABUL) u BMD
$0.5766
1 Stabull Finance(STABUL) u DKK
kr3.672942
1 Stabull Finance(STABUL) u HNL
L15.083856
1 Stabull Finance(STABUL) u MUR
26.40828
1 Stabull Finance(STABUL) u NAD
$10.125096
1 Stabull Finance(STABUL) u NOK
kr5.760234
1 Stabull Finance(STABUL) u NZD
$0.974454
1 Stabull Finance(STABUL) u PAB
B/.0.5766
1 Stabull Finance(STABUL) u PGK
K2.439018
1 Stabull Finance(STABUL) u QAR
ر.ق2.098824
1 Stabull Finance(STABUL) u RSD
дин.57.68883

Stabull Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Stabull Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Stabull Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stabull Finance

Koliko Stabull Finance (STABUL) vrijedi danas?
Cijena STABUL uživo u USD je 0.5766 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STABUL u USD?
Trenutačna cijena STABUL u USD je $ 0.5766. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stabull Finance?
Tržišna kapitalizacija za STABUL je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STABUL?
Količina u optjecaju za STABUL je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STABUL?
STABUL je postigao ATH cijenu od 1.2220222025386718 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STABUL?
STABUL je vidio ATL cijenu od 0.06642386888114032 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STABUL?
24-satni obujam trgovanja za STABUL je $ 56.09K USD.
Hoće li STABUL još narasti ove godine?
STABUL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STABUL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stabull Finance (STABUL) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

