DeFi STOA Logotip

DeFi STOA Cijena(STA)

1 STA u USD cijena uživo:

+16.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DeFi STOA (STA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:47:38 (UTC+8)

DeFi STOA (STA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+16.53%

+16.53%

-28.60%

-28.60%

DeFi STOA (STA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002452. Tijekom protekla 24 sata, STAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002104 i najviše cijene $ 0.0049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STA je $ 0.8979185539131536, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000997990656179079.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STA se promijenio za +16.53% u posljednjih sat vremena, +16.53% u posljednjih 24 sata i -28.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFi STOA (STA)

No.7061

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFi STOA je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 729.88. Količina u optjecaju STA je 0.00, s ukupnom količinom od 3200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.85M.

DeFi STOA (STA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DeFi STOA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00034782+16.53%
30 dana$ -0.004175-63.00%
60 dana$ -0.003948-61.69%
90 dana$ -0.002292-48.32%
DeFi STOA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STA od $ +0.00034782 (+16.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DeFi STOA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.004175 (-63.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DeFi STOA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STA od $ -0.003948 (-61.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DeFi STOA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002292 (-48.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DeFi STOA (STA)?

Pogledajte DeFi STOA stranicu Povijest cijena sada.

Što je DeFi STOA (STA)

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

DeFi STOA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DeFi STOA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DeFi STOA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DeFi STOA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DeFi STOA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeFi STOA (STA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeFi STOA (STA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeFi STOA.

Provjerite DeFi STOA predviđanje cijene sada!

DeFi STOA (STA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeFi STOA (STA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DeFi STOA (STA)

Tražiš kako kupiti DeFi STOA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DeFi STOA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STA u lokalnim valutama

DeFi STOA Resurs

Za dublje razumijevanje DeFi STOA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DeFi STOA web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeFi STOA

Koliko DeFi STOA (STA) vrijedi danas?
Cijena STA uživo u USD je 0.002452 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STA u USD?
Trenutačna cijena STA u USD je $ 0.002452. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeFi STOA?
Tržišna kapitalizacija za STA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STA?
Količina u optjecaju za STA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STA?
STA je postigao ATH cijenu od 0.8979185539131536 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STA?
STA je vidio ATL cijenu od 0.000997990656179079 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STA?
24-satni obujam trgovanja za STA je $ 729.88 USD.
Hoće li STA još narasti ove godine?
STA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:47:38 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

