StorX Network (SRX) Informacije StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability. Službena web stranica: https://storx.tech/ Bijela knjiga: https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf Istraživač blokova: https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed Kupi SRX odmah!

Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 575.62M $ 575.62M $ 575.62M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.99M $ 38.99M $ 38.99M Povijesni maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.06773 $ 0.06773 $ 0.06773

StorX Network (SRX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StorX Network (SRX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SRX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SRX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

StorX Network (SRX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SRX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

