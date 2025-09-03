Više o SRX

StorX Network Cijena(SRX)

1 SRX u USD cijena uživo:

$0.06711
+0.69%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena StorX Network (SRX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:08:54 (UTC+8)

StorX Network (SRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.06637
24-satna najniža cijena
$ 0.06775
24-satna najviša cijena

$ 0.06637
$ 0.06775
--
--
0.00%

+0.69%

+21.88%

+21.88%

StorX Network (SRX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06711. Tijekom protekla 24 sata, SRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06637 i najviše cijene $ 0.06775, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRX je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i +21.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StorX Network (SRX)

--
$ 4.21K
$ 38.63M
--
575,617,799
XDC

Trenutačna tržišna kapitalizacija StorX Network je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.21K. Količina u optjecaju SRX je --, s ukupnom količinom od 575617799. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.63M.

StorX Network (SRX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena StorX Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004599+0.69%
30 dana$ +0.0053+8.57%
60 dana$ +0.01709+34.16%
90 dana$ +0.04211+168.44%
StorX Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SRX od $ +0.0004599 (+0.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

StorX Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0053 (+8.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

StorX Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SRX od $ +0.01709 (+34.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

StorX Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.04211 (+168.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena StorX Network (SRX)?

Pogledajte StorX Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je StorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

StorX Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje StorX Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SRX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o StorX Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje StorX Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

StorX Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će StorX Network (SRX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših StorX Network (SRX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za StorX Network.

Provjerite StorX Network predviđanje cijene sada!

StorX Network (SRX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike StorX Network (SRX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SRX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti StorX Network (SRX)

Tražiš kako kupiti StorX Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti StorX Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SRX u lokalnim valutama

1 StorX Network(SRX) u VND
1,765.99965
1 StorX Network(SRX) u AUD
A$0.1026783
1 StorX Network(SRX) u GBP
0.0496614
1 StorX Network(SRX) u EUR
0.0570435
1 StorX Network(SRX) u USD
$0.06711
1 StorX Network(SRX) u MYR
RM0.2832042
1 StorX Network(SRX) u TRY
2.7629187
1 StorX Network(SRX) u JPY
¥9.93228
1 StorX Network(SRX) u ARS
ARS$91.1816859
1 StorX Network(SRX) u RUB
5.4050394
1 StorX Network(SRX) u INR
5.9050089
1 StorX Network(SRX) u IDR
Rp1,100.1637584
1 StorX Network(SRX) u KRW
93.598317
1 StorX Network(SRX) u PHP
3.8507718
1 StorX Network(SRX) u EGP
￡E.3.2561772
1 StorX Network(SRX) u BRL
R$0.3664206
1 StorX Network(SRX) u CAD
C$0.0919407
1 StorX Network(SRX) u BDT
8.1619182
1 StorX Network(SRX) u NGN
103.2460506
1 StorX Network(SRX) u COP
$269.5177866
1 StorX Network(SRX) u ZAR
R.1.1858337
1 StorX Network(SRX) u UAH
2.7749985
1 StorX Network(SRX) u VES
Bs9.99939
1 StorX Network(SRX) u CLP
$65.0967
1 StorX Network(SRX) u PKR
Rs18.9894456
1 StorX Network(SRX) u KZT
36.2360445
1 StorX Network(SRX) u THB
฿2.1703374
1 StorX Network(SRX) u TWD
NT$2.0636325
1 StorX Network(SRX) u AED
د.إ0.2462937
1 StorX Network(SRX) u CHF
Fr0.053688
1 StorX Network(SRX) u HKD
HK$0.523458
1 StorX Network(SRX) u AMD
֏25.6729305
1 StorX Network(SRX) u MAD
.د.م0.6066744
1 StorX Network(SRX) u MXN
$1.2562992
1 StorX Network(SRX) u SAR
ريال0.2516625
1 StorX Network(SRX) u PLN
0.2456226
1 StorX Network(SRX) u RON
лв0.2925996
1 StorX Network(SRX) u SEK
kr0.6348606
1 StorX Network(SRX) u BGN
лв0.1127448
1 StorX Network(SRX) u HUF
Ft22.810689
1 StorX Network(SRX) u CZK
1.4113233
1 StorX Network(SRX) u KWD
د.ك0.02046855
1 StorX Network(SRX) u ILS
0.2268318
1 StorX Network(SRX) u AOA
Kz61.3996101
1 StorX Network(SRX) u BHD
.د.ب0.02523336
1 StorX Network(SRX) u BMD
$0.06711
1 StorX Network(SRX) u DKK
kr0.4301751
1 StorX Network(SRX) u HNL
L1.7683485
1 StorX Network(SRX) u MUR
3.0769935
1 StorX Network(SRX) u NAD
$1.1885181
1 StorX Network(SRX) u NOK
kr0.6731133
1 StorX Network(SRX) u NZD
$0.114087
1 StorX Network(SRX) u PAB
B/.0.06711
1 StorX Network(SRX) u PGK
K0.2811909
1 StorX Network(SRX) u QAR
ر.ق0.2442804
1 StorX Network(SRX) u RSD
дин.6.7559637

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StorX Network

Koliko StorX Network (SRX) vrijedi danas?
Cijena SRX uživo u USD je 0.06711 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SRX u USD?
Trenutačna cijena SRX u USD je $ 0.06711. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija StorX Network?
Tržišna kapitalizacija za SRX je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SRX?
Količina u optjecaju za SRX je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SRX?
SRX je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SRX?
SRX je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SRX?
24-satni obujam trgovanja za SRX je $ 4.21K USD.
Hoće li SRX još narasti ove godine?
SRX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SRX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
StorX Network (SRX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

