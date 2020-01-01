Serum (SRM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Serum (SRM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Serum (SRM) Informacije "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" Službena web stranica: https://portal.projectserum.com/ Bijela knjiga: https://docs.projectserum.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt Kupi SRM odmah!

Serum (SRM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Serum (SRM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Ukupna količina: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Količina u optjecaju: $ 263.24M $ 263.24M $ 263.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.59M $ 12.59M $ 12.59M Povijesni maksimum: $ 13.6943 $ 13.6943 $ 13.6943 Povijesni minimum: $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 Trenutna cijena: $ 0.01152 $ 0.01152 $ 0.01152 Saznajte više o cijeni Serum (SRM)

Serum (SRM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Serum (SRM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SRM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SRM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SRM tokena, istražite SRM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SRM Jeste li zainteresirani za dodavanje Serum (SRM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SRM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SRM na MEXC-u odmah!

Serum (SRM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SRM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SRM povijest cijena odmah!

SRM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SRM? Naša SRM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SRM predviđanje cijene tokena odmah!

