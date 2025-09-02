Više o SRM

SRM Informacije o cijeni

SRM Bijela knjiga

SRM Službena web stranica

SRM Tokenomija

SRM Prognoza cijena

SRM Povijest

Vodič za kupnju SRM

Konverter SRM u fiducijarnu valutu

SRM Spot trgovanje

SRM USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Serum Logotip

Serum Cijena(SRM)

1 SRM u USD cijena uživo:

$0.01108
$0.01108$0.01108
-3.65%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Serum (SRM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:16:32 (UTC+8)

Serum (SRM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01084
$ 0.01084$ 0.01084
24-satna najniža cijena
$ 0.0118
$ 0.0118$ 0.0118
24-satna najviša cijena

$ 0.01084
$ 0.01084$ 0.01084

$ 0.0118
$ 0.0118$ 0.0118

$ 13.72061656
$ 13.72061656$ 13.72061656

$ 0.008212003055769157
$ 0.008212003055769157$ 0.008212003055769157

0.00%

-3.65%

-8.05%

-8.05%

Serum (SRM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01109. Tijekom protekla 24 sata, SRMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01084 i najviše cijene $ 0.0118, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRM je $ 13.72061656, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008212003055769157.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -3.65% u posljednjih 24 sata i -8.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Serum (SRM)

No.1599

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

$ 56.21K
$ 56.21K$ 56.21K

$ 12.12M
$ 12.12M$ 12.12M

263.24M
263.24M 263.24M

1,092,844,982
1,092,844,982 1,092,844,982

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Serum je $ 2.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.21K. Količina u optjecaju SRM je 263.24M, s ukupnom količinom od 1092844982. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.12M.

Serum (SRM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Serum za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004197-3.65%
30 dana$ -0.0023-17.18%
60 dana$ -0.0003-2.64%
90 dana$ -0.00234-17.43%
Serum promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SRM od $ -0.0004197 (-3.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Serum 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0023 (-17.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Serum 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SRM od $ -0.0003 (-2.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Serum 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00234 (-17.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Serum (SRM)?

Pogledajte Serum stranicu Povijest cijena sada.

Što je Serum (SRM)

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

Serum dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Serum ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SRM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Serum na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Serum učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Serum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Serum (SRM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Serum (SRM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Serum.

Provjerite Serum predviđanje cijene sada!

Serum (SRM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Serum (SRM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SRM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Serum (SRM)

Tražiš kako kupiti Serum? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Serum na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SRM u lokalnim valutama

1 Serum(SRM) u VND
291.83335
1 Serum(SRM) u AUD
A$0.0168568
1 Serum(SRM) u GBP
0.0080957
1 Serum(SRM) u EUR
0.0094265
1 Serum(SRM) u USD
$0.01109
1 Serum(SRM) u MYR
RM0.0467998
1 Serum(SRM) u TRY
0.4562426
1 Serum(SRM) u JPY
¥1.63023
1 Serum(SRM) u ARS
ARS$15.2754769
1 Serum(SRM) u RUB
0.8936322
1 Serum(SRM) u INR
0.9765854
1 Serum(SRM) u IDR
Rp181.8032496
1 Serum(SRM) u KRW
15.467223
1 Serum(SRM) u PHP
0.6335717
1 Serum(SRM) u EGP
￡E.0.5381977
1 Serum(SRM) u BRL
R$0.0602187
1 Serum(SRM) u CAD
C$0.0151933
1 Serum(SRM) u BDT
1.3477677
1 Serum(SRM) u NGN
16.9831151
1 Serum(SRM) u COP
$44.5381054
1 Serum(SRM) u ZAR
R.0.195184
1 Serum(SRM) u UAH
0.4594587
1 Serum(SRM) u VES
Bs1.61914
1 Serum(SRM) u CLP
$10.73512
1 Serum(SRM) u PKR
Rs3.1468984
1 Serum(SRM) u KZT
5.9783972
1 Serum(SRM) u THB
฿0.3583179
1 Serum(SRM) u TWD
NT$0.3397976
1 Serum(SRM) u AED
د.إ0.0407003
1 Serum(SRM) u CHF
Fr0.008872
1 Serum(SRM) u HKD
HK$0.0863911
1 Serum(SRM) u AMD
֏4.2424795
1 Serum(SRM) u MAD
.د.م0.0995882
1 Serum(SRM) u MXN
$0.2068285
1 Serum(SRM) u SAR
ريال0.0415875
1 Serum(SRM) u PLN
0.0403676
1 Serum(SRM) u RON
лв0.0480197
1 Serum(SRM) u SEK
kr0.1041351
1 Serum(SRM) u BGN
лв0.0185203
1 Serum(SRM) u HUF
Ft3.7453148
1 Serum(SRM) u CZK
0.2314483
1 Serum(SRM) u KWD
د.ك0.00338245
1 Serum(SRM) u ILS
0.0371515
1 Serum(SRM) u AOA
Kz10.1093113
1 Serum(SRM) u BHD
.د.ب0.00418093
1 Serum(SRM) u BMD
$0.01109
1 Serum(SRM) u DKK
kr0.0706433
1 Serum(SRM) u HNL
L0.2906689
1 Serum(SRM) u MUR
0.507922
1 Serum(SRM) u NAD
$0.195184
1 Serum(SRM) u NOK
kr0.1107891
1 Serum(SRM) u NZD
$0.0187421
1 Serum(SRM) u PAB
B/.0.01109
1 Serum(SRM) u PGK
K0.0469107
1 Serum(SRM) u QAR
ر.ق0.0404785
1 Serum(SRM) u RSD
дин.1.1104417

Serum Resurs

Za dublje razumijevanje Serum, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Serum web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Serum

Koliko Serum (SRM) vrijedi danas?
Cijena SRM uživo u USD je 0.01109 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SRM u USD?
Trenutačna cijena SRM u USD je $ 0.01109. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Serum?
Tržišna kapitalizacija za SRM je $ 2.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SRM?
Količina u optjecaju za SRM je 263.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SRM?
SRM je postigao ATH cijenu od 13.72061656 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SRM?
SRM je vidio ATL cijenu od 0.008212003055769157 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SRM?
24-satni obujam trgovanja za SRM je $ 56.21K USD.
Hoće li SRM još narasti ove godine?
SRM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SRM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:16:32 (UTC+8)

Serum (SRM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SRM u USD kalkulator

Iznos

SRM
SRM
USD
USD

1 SRM = 0.01109 USD

Trgujte SRM

SRMUSDT
$0.01108
$0.01108$0.01108
-3.73%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine