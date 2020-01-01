Sardis Network (SRDS) Tokenomika

Sardis Network (SRDS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Sardis Network (SRDS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Sardis Network (SRDS) Informacije

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Službena web stranica:
https://mysardis.com/
Bijela knjiga:
https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf
Istraživač blokova:
https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/

Sardis Network (SRDS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sardis Network (SRDS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 314.15M
$ 314.15M$ 314.15M
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M
Povijesni maksimum:
$ 0.126
$ 0.126$ 0.126
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.02959
$ 0.02959$ 0.02959

Sardis Network (SRDS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Sardis Network (SRDS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SRDS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SRDS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SRDS tokena, istražite SRDS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SRDS

Jeste li zainteresirani za dodavanje Sardis Network (SRDS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SRDS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Sardis Network (SRDS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SRDS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SRDS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SRDS? Naša SRDS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.