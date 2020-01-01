Sardis Network (SRDS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sardis Network (SRDS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sardis Network (SRDS) Informacije Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Službena web stranica: https://mysardis.com/ Bijela knjiga: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Istraživač blokova: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Kupi SRDS odmah!

Sardis Network (SRDS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sardis Network (SRDS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 314.15M $ 314.15M $ 314.15M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M Povijesni maksimum: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.02959 $ 0.02959 $ 0.02959 Saznajte više o cijeni Sardis Network (SRDS)

Sardis Network (SRDS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sardis Network (SRDS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SRDS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SRDS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SRDS tokena, istražite SRDS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SRDS Jeste li zainteresirani za dodavanje Sardis Network (SRDS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SRDS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SRDS na MEXC-u odmah!

Sardis Network (SRDS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SRDS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SRDS povijest cijena odmah!

SRDS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SRDS? Naša SRDS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SRDS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!