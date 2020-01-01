SquadSwap (SQUAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SquadSwap (SQUAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SquadSwap (SQUAD) Informacije SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. Službena web stranica: https://squadswap.com/ Bijela knjiga: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C Kupi SQUAD odmah!

SquadSwap (SQUAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SquadSwap (SQUAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 63.71M $ 63.71M $ 63.71M Povijesni maksimum: $ 0.33879 $ 0.33879 $ 0.33879 Povijesni minimum: $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 Trenutna cijena: $ 0.06371 $ 0.06371 $ 0.06371 Saznajte više o cijeni SquadSwap (SQUAD)

SquadSwap (SQUAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SquadSwap (SQUAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SQUAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SQUAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SQUAD tokena, istražite SQUAD cijenu tokena uživo!

SquadSwap (SQUAD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SQUAD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SQUAD povijest cijena odmah!

SQUAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SQUAD? Naša SQUAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SQUAD predviđanje cijene tokena odmah!

