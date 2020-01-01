SubQuery Network (SQT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SubQuery Network (SQT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SubQuery Network (SQT) Informacije SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Službena web stranica: https://www.subquery.network Bijela knjiga: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Kupi SQT odmah!

SubQuery Network (SQT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SubQuery Network (SQT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.44B $ 10.44B $ 10.44B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.79M $ 8.79M $ 8.79M Povijesni maksimum: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 Povijesni minimum: $ 0.000725917960057899 $ 0.000725917960057899 $ 0.000725917960057899 Trenutna cijena: $ 0.0008418 $ 0.0008418 $ 0.0008418 Saznajte više o cijeni SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network (SQT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SubQuery Network (SQT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SQT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SQT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SQT tokena, istražite SQT cijenu tokena uživo!

