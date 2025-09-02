Više o SQT

Grafikon aktualnih cijena SubQuery Network (SQT)
SubQuery Network (SQT) Informacije o cijeni (USD)

SubQuery Network (SQT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0007299. Tijekom protekla 24 sata, SQTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0007212 i najviše cijene $ 0.0009261, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQT je $ 0.05551085304479353, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00072808834747336.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQT se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -1.69% u posljednjih 24 sata i -14.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SubQuery Network (SQT)

No.3895

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.98K
$ 59.98K$ 59.98K

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

0.00
0.00 0.00

10,442,000,000
10,442,000,000 10,442,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SubQuery Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.98K. Količina u optjecaju SQT je 0.00, s ukupnom količinom od 10442000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.62M.

SubQuery Network (SQT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SubQuery Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000012547-1.69%
30 dana$ -0.0002274-23.76%
60 dana$ -0.0004191-36.48%
90 dana$ -0.0004681-39.08%
SubQuery Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SQT od $ -0.000012547 (-1.69%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SubQuery Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0002274 (-23.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SubQuery Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SQT od $ -0.0004191 (-36.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SubQuery Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0004681 (-39.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SubQuery Network (SQT)?

Pogledajte SubQuery Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

SubQuery Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SubQuery Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SQT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SubQuery Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SubQuery Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SubQuery Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SubQuery Network (SQT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SubQuery Network (SQT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SubQuery Network.

Provjerite SubQuery Network predviđanje cijene sada!

SubQuery Network (SQT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SubQuery Network (SQT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SQT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SubQuery Network (SQT)

Tražiš kako kupiti SubQuery Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SubQuery Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SQT u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SubQuery Network

Koliko SubQuery Network (SQT) vrijedi danas?
Cijena SQT uživo u USD je 0.0007299 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SQT u USD?
Trenutačna cijena SQT u USD je $ 0.0007299. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SubQuery Network?
Tržišna kapitalizacija za SQT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SQT?
Količina u optjecaju za SQT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SQT?
SQT je postigao ATH cijenu od 0.05551085304479353 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SQT?
SQT je vidio ATL cijenu od 0.00072808834747336 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SQT?
24-satni obujam trgovanja za SQT je $ 59.98K USD.
Hoće li SQT još narasti ove godine?
SQT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SQT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:47:04 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

