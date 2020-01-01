Subsquid (SQD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Subsquid (SQD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Subsquid (SQD) Informacije Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences. Službena web stranica: https://www.sqd.ai Bijela knjiga: https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/ Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1 Kupi SQD odmah!

Subsquid (SQD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Subsquid (SQD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 58.57M $ 58.57M $ 58.57M Ukupna količina: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Količina u optjecaju: $ 749.89M $ 749.89M $ 749.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 104.43M $ 104.43M $ 104.43M Povijesni maksimum: $ 0.693 $ 0.693 $ 0.693 Povijesni minimum: $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 Trenutna cijena: $ 0.07811 $ 0.07811 $ 0.07811 Saznajte više o cijeni Subsquid (SQD)

Subsquid (SQD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Subsquid (SQD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SQD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SQD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SQD tokena, istražite SQD cijenu tokena uživo!

