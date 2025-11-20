SPDR S P 500 ETF Cijena danas

Trenutačna cijena SPDR S P 500 ETF (SPYON) danas je $ 672.52, s promjenom od 1.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPYON u USD je $ 672.52 po SPYON.

SPDR S P 500 ETF trenutačno je na #691 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24.89M, s količinom u optjecaju od 37.01K SPYON. Tijekom posljednja 24 sata, SPYON trgovao je između $ 660.88 (niska) i $ 673.78 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 690.6831306581166, dok je rekordna najniža cijena bila $ 640.4052156827559.

U kratkoročnim performansama, SPYON se kretao -0.12% u posljednjem satu i -2.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.45K.

Informacije o tržištu SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Poredak No.691 Tržišna kapitalizacija $ 24.89M$ 24.89M $ 24.89M Obujam (24 sata) $ 56.45K$ 56.45K $ 56.45K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.89M$ 24.89M $ 24.89M Količina u optjecaju 37.01K 37.01K 37.01K Ukupna količina 37,008.02896003 37,008.02896003 37,008.02896003 Javni blockchain ETH

