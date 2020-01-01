Splintershards (SPS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Splintershards (SPS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Splintershards (SPS) Informacije Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Službena web stranica: https://splinterlands.com Bijela knjiga: https://sps.splinterlands.com Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f Kupi SPS odmah!

Splintershards (SPS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Splintershards (SPS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.85M $ 10.85M $ 10.85M Ukupna količina: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B Količina u optjecaju: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.52M $ 24.52M $ 24.52M Povijesni maksimum: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Povijesni minimum: $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 Trenutna cijena: $ 0.008172 $ 0.008172 $ 0.008172 Saznajte više o cijeni Splintershards (SPS)

Splintershards (SPS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Splintershards (SPS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPS tokena, istražite SPS cijenu tokena uživo!

