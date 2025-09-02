Što je Splintershards (SPS)

Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

Splintershards Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Splintershards (SPS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Splintershards (SPS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Splintershards.

Splintershards (SPS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Splintershards (SPS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Splintershards (SPS)

SPS u lokalnim valutama

Splintershards Resurs

Za dublje razumijevanje Splintershards, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Splintershards Koliko Splintershards (SPS) vrijedi danas? Cijena SPS uživo u USD je 0.008375 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SPS u USD? $ 0.008375 . Provjerite Trenutačna cijena SPS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Splintershards? Tržišna kapitalizacija za SPS je $ 11.12M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SPS? Količina u optjecaju za SPS je 1.33B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPS? SPS je postigao ATH cijenu od 1.27450355 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPS? SPS je vidio ATL cijenu od 0.004181437667093899 USD . Koliki je obujam trgovanja za SPS? 24-satni obujam trgovanja za SPS je $ 57.08K USD . Hoće li SPS još narasti ove godine? SPS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Splintershards (SPS) Važna ažuriranja industrije

