Splintershards (SPS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.008375. Tijekom protekla 24 sata, SPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.008305 i najviše cijene $ 0.008808, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPS je $ 1.27450355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004181437667093899.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPS se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i +12.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Splintershards (SPS)
No.1096
$ 11.12M
$ 11.12M$ 11.12M
$ 57.08K
$ 57.08K$ 57.08K
$ 25.13M
$ 25.13M$ 25.13M
1.33B
1.33B 1.33B
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
1,327,940,171.1578517
1,327,940,171.1578517 1,327,940,171.1578517
44.26%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Splintershards je $ 11.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.08K. Količina u optjecaju SPS je 1.33B, s ukupnom količinom od 1327940171.1578517. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.13M.
Splintershards (SPS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Splintershards za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00004632
-0.54%
30 dana
$ +0.001667
+24.85%
60 dana
$ +0.001173
+16.28%
90 dana
$ -0.001091
-11.53%
Splintershards promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SPS od $ -0.00004632 (-0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Splintershards 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001667 (+24.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Splintershards 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SPS od $ +0.001173 (+16.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Splintershards 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001091 (-11.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Splintershards (SPS)?
Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.
Splintershards dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Splintershards ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SPS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Splintershards na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Splintershards učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Splintershards Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Splintershards (SPS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Splintershards (SPS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Splintershards.
Razumijevanje tokenomike Splintershards (SPS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Splintershards (SPS)
Tražiš kako kupiti Splintershards? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Splintershards na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.