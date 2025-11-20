Spotify Cijena danas

Trenutačna cijena Spotify (SPOTON) danas je $ 625.7, s promjenom od 1.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPOTON u USD je $ 625.7 po SPOTON.

Spotify trenutačno je na #2282 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 662.15K, s količinom u optjecaju od 1.06K SPOTON. Tijekom posljednja 24 sata, SPOTON trgovao je između $ 617.3 (niska) i $ 641.99 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 743.2286807442033, dok je rekordna najniža cijena bila $ 608.7267130928992.

U kratkoročnim performansama, SPOTON se kretao +0.28% u posljednjem satu i -3.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 81.19K.

Informacije o tržištu Spotify (SPOTON)

Poredak No.2282 Tržišna kapitalizacija $ 662.15K$ 662.15K $ 662.15K Obujam (24 sata) $ 81.19K$ 81.19K $ 81.19K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 662.15K$ 662.15K $ 662.15K Količina u optjecaju 1.06K 1.06K 1.06K Ukupna količina 1,058.2611058 1,058.2611058 1,058.2611058 Javni blockchain ETH

