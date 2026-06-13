Spice Cijena danas

Trenutačna cijena Spice (SPICE) danas je $ 0.00076099, s promjenom od 14.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPICE u USD je $ 0.00076099 po SPICE.

Spice trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 76,092, s količinom u optjecaju od 100.00M SPICE. Tijekom posljednja 24 sata, SPICE trgovao je između $ 0.0006577 (niska) i $ 0.00076092 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03932369, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00019247.

U kratkoročnim performansama, SPICE se kretao +3.85% u posljednjem satu i +25.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 104.56.

Informacije o tržištu Spice (SPICE)

Tržišna kapitalizacija $ 76.09K$ 76.09K $ 76.09K Obujam (24 sata) $ 104.56$ 104.56 $ 104.56 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.09K$ 76.09K $ 76.09K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spice je $ 76.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 104.56. Količina u optjecaju SPICE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.09K.