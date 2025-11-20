Spendler Cijena danas

Trenutačna cijena Spendler (SPDL) danas je $ 0.00000033, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPDL u USD je $ 0.00000033 po SPDL.

Spendler trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SPDL. Tijekom posljednja 24 sata, SPDL trgovao je između $ 0.00000031 (niska) i $ 0.00000038 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SPDL se kretao 0.00% u posljednjem satu i +32.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 7.20K.

Informacije o tržištu Spendler (SPDL)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 7.20K$ 7.20K $ 7.20K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.30K$ 3.30K $ 3.30K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spendler je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.20K. Količina u optjecaju SPDL je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.30K.