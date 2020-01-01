Upland (SPARKLET) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Upland (SPARKLET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Upland (SPARKLET) Informacije

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Službena web stranica:
https://upland.me
Bijela knjiga:
https://guides.upland.me/sparklet
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2

Upland (SPARKLET) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Upland (SPARKLET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 213.09M
$ 213.09M$ 213.09M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 28.23M
$ 28.23M$ 28.23M
Povijesni maksimum:
$ 0.1798
$ 0.1798$ 0.1798
Povijesni minimum:
$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886$ 0.011986767956417886
Trenutna cijena:
$ 0.02823
$ 0.02823$ 0.02823

Upland (SPARKLET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Upland (SPARKLET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SPARKLET tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SPARKLET tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SPARKLET tokena, istražite SPARKLET cijenu tokena uživo!

Upland (SPARKLET) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SPARKLET pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SPARKLET Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SPARKLET? Naša SPARKLET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.