Upland (SPARKLET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Upland (SPARKLET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Upland (SPARKLET) Informacije Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. Službena web stranica: https://upland.me Bijela knjiga: https://guides.upland.me/sparklet Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 Kupi SPARKLET odmah!

Upland (SPARKLET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Upland (SPARKLET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 213.09M $ 213.09M $ 213.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.23M $ 28.23M $ 28.23M Povijesni maksimum: $ 0.1798 $ 0.1798 $ 0.1798 Povijesni minimum: $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 Trenutna cijena: $ 0.02823 $ 0.02823 $ 0.02823 Saznajte više o cijeni Upland (SPARKLET)

Upland (SPARKLET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Upland (SPARKLET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPARKLET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPARKLET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPARKLET tokena, istražite SPARKLET cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SPARKLET Jeste li zainteresirani za dodavanje Upland (SPARKLET) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SPARKLET, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SPARKLET na MEXC-u odmah!

Upland (SPARKLET) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SPARKLET pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SPARKLET povijest cijena odmah!

SPARKLET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SPARKLET? Naša SPARKLET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SPARKLET predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!