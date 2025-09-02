Što je Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Upland (SPARKLET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Upland (SPARKLET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPARKLET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Upland Resurs

Za dublje razumijevanje Upland, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Upland Koliko Upland (SPARKLET) vrijedi danas? Cijena SPARKLET uživo u USD je 0.02429 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SPARKLET u USD? $ 0.02429 . Kolika je tržišna kapitalizacija Upland? Tržišna kapitalizacija za SPARKLET je $ 5.18M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SPARKLET? Količina u optjecaju za SPARKLET je 213.09M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPARKLET? SPARKLET je postigao ATH cijenu od 0.1731580337853565 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPARKLET? SPARKLET je vidio ATL cijenu od 0.011986767956417886 USD . Koliki je obujam trgovanja za SPARKLET? 24-satni obujam trgovanja za SPARKLET je $ 149.82K USD .

Upland (SPARKLET) Važna ažuriranja industrije

