Upland (SPARKLET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02429. Tijekom protekla 24 sata, SPARKLETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02419 i najviše cijene $ 0.02439, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPARKLET je $ 0.1731580337853565, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.011986767956417886.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPARKLET se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Upland (SPARKLET)
No.1404
$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M
$ 149.82K
$ 149.82K$ 149.82K
$ 24.29M
$ 24.29M$ 24.29M
213.09M
213.09M 213.09M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
21.30%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Upland je $ 5.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 149.82K. Količina u optjecaju SPARKLET je 213.09M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.29M.
Upland (SPARKLET) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Upland za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000292
-0.12%
30 dana
$ +0.0071
+41.30%
60 dana
$ +0.00807
+49.75%
90 dana
$ +0.00853
+54.12%
Upland promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SPARKLET od $ -0.0000292 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Upland 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0071 (+41.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Upland 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SPARKLET od $ +0.00807 (+49.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Upland 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00853 (+54.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Upland (SPARKLET)?
Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.
Upland dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Upland ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SPARKLET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Upland na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Upland učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Upland Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Upland (SPARKLET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Upland (SPARKLET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Upland.
Razumijevanje tokenomike Upland (SPARKLET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPARKLET opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Upland (SPARKLET)
Tražiš kako kupiti Upland? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Upland na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.