Upland Logotip

Upland Cijena(SPARKLET)

1 SPARKLET u USD cijena uživo:

$0.0243
-0.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Upland (SPARKLET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:15:44 (UTC+8)

Upland (SPARKLET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02419
24-satna najniža cijena
$ 0.02439
24-satna najviša cijena

$ 0.02419
$ 0.02439
$ 0.1731580337853565
$ 0.011986767956417886
0.00%

-0.12%

-0.50%

-0.50%

Upland (SPARKLET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02429. Tijekom protekla 24 sata, SPARKLETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02419 i najviše cijene $ 0.02439, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPARKLET je $ 0.1731580337853565, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.011986767956417886.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPARKLET se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Upland (SPARKLET)

No.1404

$ 5.18M
$ 149.82K
$ 24.29M
213.09M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.30%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Upland je $ 5.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 149.82K. Količina u optjecaju SPARKLET je 213.09M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.29M.

Upland (SPARKLET) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Upland za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000292-0.12%
30 dana$ +0.0071+41.30%
60 dana$ +0.00807+49.75%
90 dana$ +0.00853+54.12%
Upland promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SPARKLET od $ -0.0000292 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Upland 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0071 (+41.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Upland 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SPARKLET od $ +0.00807 (+49.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Upland 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00853 (+54.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Upland (SPARKLET)?

Pogledajte Upland stranicu Povijest cijena sada.

Što je Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Upland dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Upland ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SPARKLET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Upland na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Upland učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Upland Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Upland (SPARKLET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Upland (SPARKLET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Upland.

Provjerite Upland predviđanje cijene sada!

Upland (SPARKLET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Upland (SPARKLET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPARKLET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Upland (SPARKLET)

Tražiš kako kupiti Upland? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Upland na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SPARKLET u lokalnim valutama

1 Upland(SPARKLET) u VND
639.19135
1 Upland(SPARKLET) u AUD
A$0.0369208
1 Upland(SPARKLET) u GBP
0.0177317
1 Upland(SPARKLET) u EUR
0.0206465
1 Upland(SPARKLET) u USD
$0.02429
1 Upland(SPARKLET) u MYR
RM0.1025038
1 Upland(SPARKLET) u TRY
0.9992906
1 Upland(SPARKLET) u JPY
¥3.57063
1 Upland(SPARKLET) u ARS
ARS$33.4572889
1 Upland(SPARKLET) u RUB
1.9572882
1 Upland(SPARKLET) u INR
2.1389774
1 Upland(SPARKLET) u IDR
Rp398.1966576
1 Upland(SPARKLET) u KRW
33.877263
1 Upland(SPARKLET) u PHP
1.3876877
1 Upland(SPARKLET) u EGP
￡E.1.1787937
1 Upland(SPARKLET) u BRL
R$0.1318947
1 Upland(SPARKLET) u CAD
C$0.0332773
1 Upland(SPARKLET) u BDT
2.9519637
1 Upland(SPARKLET) u NGN
37.1974631
1 Upland(SPARKLET) u COP
$97.5500974
1 Upland(SPARKLET) u ZAR
R.0.427504
1 Upland(SPARKLET) u UAH
1.0063347
1 Upland(SPARKLET) u VES
Bs3.54634
1 Upland(SPARKLET) u CLP
$23.51272
1 Upland(SPARKLET) u PKR
Rs6.8925304
1 Upland(SPARKLET) u KZT
13.0942532
1 Upland(SPARKLET) u THB
฿0.7848099
1 Upland(SPARKLET) u TWD
NT$0.7442456
1 Upland(SPARKLET) u AED
د.إ0.0891443
1 Upland(SPARKLET) u CHF
Fr0.019432
1 Upland(SPARKLET) u HKD
HK$0.1892191
1 Upland(SPARKLET) u AMD
֏9.2921395
1 Upland(SPARKLET) u MAD
.د.م0.2181242
1 Upland(SPARKLET) u MXN
$0.4530085
1 Upland(SPARKLET) u SAR
ريال0.0910875
1 Upland(SPARKLET) u PLN
0.0884156
1 Upland(SPARKLET) u RON
лв0.1051757
1 Upland(SPARKLET) u SEK
kr0.2280831
1 Upland(SPARKLET) u BGN
лв0.0405643
1 Upland(SPARKLET) u HUF
Ft8.2032188
1 Upland(SPARKLET) u CZK
0.5069323
1 Upland(SPARKLET) u KWD
د.ك0.00740845
1 Upland(SPARKLET) u ILS
0.0813715
1 Upland(SPARKLET) u AOA
Kz22.1420353
1 Upland(SPARKLET) u BHD
.د.ب0.00915733
1 Upland(SPARKLET) u BMD
$0.02429
1 Upland(SPARKLET) u DKK
kr0.1547273
1 Upland(SPARKLET) u HNL
L0.6366409
1 Upland(SPARKLET) u MUR
1.112482
1 Upland(SPARKLET) u NAD
$0.427504
1 Upland(SPARKLET) u NOK
kr0.2426571
1 Upland(SPARKLET) u NZD
$0.0410501
1 Upland(SPARKLET) u PAB
B/.0.02429
1 Upland(SPARKLET) u PGK
K0.1027467
1 Upland(SPARKLET) u QAR
ر.ق0.0886585
1 Upland(SPARKLET) u RSD
дин.2.4321577

Upland Resurs

Za dublje razumijevanje Upland, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Upland web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Upland

Koliko Upland (SPARKLET) vrijedi danas?
Cijena SPARKLET uživo u USD je 0.02429 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPARKLET u USD?
Trenutačna cijena SPARKLET u USD je $ 0.02429. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Upland?
Tržišna kapitalizacija za SPARKLET je $ 5.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPARKLET?
Količina u optjecaju za SPARKLET je 213.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPARKLET?
SPARKLET je postigao ATH cijenu od 0.1731580337853565 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPARKLET?
SPARKLET je vidio ATL cijenu od 0.011986767956417886 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPARKLET?
24-satni obujam trgovanja za SPARKLET je $ 149.82K USD.
Hoće li SPARKLET još narasti ove godine?
SPARKLET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPARKLET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:15:44 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

