Sovrun (SOVRN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sovrun (SOVRN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Sovrun (SOVRN) Informacije Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Službena web stranica: https://www.sovrun.org Bijela knjiga: https://litepaper.sovrun.org/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Kupi SOVRN odmah!

Sovrun (SOVRN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sovrun (SOVRN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Ukupna količina: $ 896.77M $ 896.77M $ 896.77M Količina u optjecaju: $ 171.14M $ 171.14M $ 171.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.91M $ 9.91M $ 9.91M Povijesni maksimum: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Povijesni minimum: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 Trenutna cijena: $ 0.009905 $ 0.009905 $ 0.009905 Saznajte više o cijeni Sovrun (SOVRN)

Sovrun (SOVRN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sovrun (SOVRN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOVRN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOVRN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOVRN tokena, istražite SOVRN cijenu tokena uživo!

