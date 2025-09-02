Što je Sovrun (SOVRN)

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Sovrun Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sovrun (SOVRN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sovrun (SOVRN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sovrun.

Sovrun (SOVRN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sovrun (SOVRN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOVRN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

SOVRN u lokalnim valutama

Sovrun Resurs

Za dublje razumijevanje Sovrun, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sovrun Koliko Sovrun (SOVRN) vrijedi danas? Cijena SOVRN uživo u USD je 0.009785 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena SOVRN u USD? $ 0.009785 . Provjerite Trenutačna cijena SOVRN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Sovrun? Tržišna kapitalizacija za SOVRN je $ 1.67M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za SOVRN? Količina u optjecaju za SOVRN je 171.14M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOVRN? SOVRN je postigao ATH cijenu od 1.5286975331102572 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOVRN? SOVRN je vidio ATL cijenu od 0.007552228162841145 USD . Koliki je obujam trgovanja za SOVRN? 24-satni obujam trgovanja za SOVRN je $ 54.66K USD . Hoće li SOVRN još narasti ove godine? SOVRN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOVRN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Sovrun (SOVRN) Važna ažuriranja industrije

