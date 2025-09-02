Sovrun (SOVRN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009785. Tijekom protekla 24 sata, SOVRNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00958 i najviše cijene $ 0.010192, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOVRN je $ 1.5286975331102572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.007552228162841145.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOVRN se promijenio za +0.49% u posljednjih sat vremena, -1.16% u posljednjih 24 sata i -2.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Sovrun (SOVRN)
No.1897
$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M
$ 54.66K
$ 54.66K$ 54.66K
$ 9.79M
$ 9.79M$ 9.79M
171.14M
171.14M 171.14M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
896,771,567
896,771,567 896,771,567
17.11%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Sovrun je $ 1.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.66K. Količina u optjecaju SOVRN je 171.14M, s ukupnom količinom od 896771567. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.79M.
Sovrun (SOVRN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Sovrun za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00011484
-1.16%
30 dana
$ +0.000812
+9.04%
60 dana
$ +0.000972
+11.02%
90 dana
$ -0.002829
-22.43%
Sovrun promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SOVRN od $ -0.00011484 (-1.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Sovrun 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000812 (+9.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Sovrun 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOVRN od $ +0.000972 (+11.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Sovrun 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002829 (-22.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sovrun (SOVRN)?
Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.
