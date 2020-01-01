Sovryn (SOV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sovryn (SOV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sovryn (SOV) Informacije Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security. Službena web stranica: https://sovryn.app/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/mbhvi379crhagtwp Istraživač blokova: https://explorer.rsk.co/address/0xefc78fc7d48b64958315949279ba181c2114abbd Kupi SOV odmah!

Sovryn (SOV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sovryn (SOV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.71M $ 5.71M $ 5.71M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 61.50M $ 61.50M $ 61.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.28M $ 9.28M $ 9.28M Povijesni maksimum: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Povijesni minimum: $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 Trenutna cijena: $ 0.0928 $ 0.0928 $ 0.0928 Saznajte više o cijeni Sovryn (SOV)

Sovryn (SOV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sovryn (SOV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOV tokena, istražite SOV cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SOV Jeste li zainteresirani za dodavanje Sovryn (SOV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SOV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SOV na MEXC-u odmah!

Sovryn (SOV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SOV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SOV povijest cijena odmah!

SOV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOV? Naša SOV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOV predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!