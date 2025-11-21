SoulLayer (SOULLAYER) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u SoulLayer (SOULLAYER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:49:51 (UTC+8)
SoulLayer (SOULLAYER) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SoulLayer (SOULLAYER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 20,00B
$ 20,00B
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1,04M
$ 1,04M
Povijesni maksimum:
$ 4,50664
$ 4,50664
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0,00005188
$ 0,00005188

SoulLayer (SOULLAYER) Informacije

By combining advanced AI personality modeling with Web3 infrastructure, SoulLayer allows users to create, own, and evolve personalized digital souls.

Službena web stranica:
https://soullayer.xyz/
Bijela knjiga:
https://soullayer.xyz/Whitepaper.html
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x78A8408CfD2fEbe0333A298f25eb66E00C674944

SoulLayer (SOULLAYER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike SoulLayer (SOULLAYER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SOULLAYER tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SOULLAYER tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SOULLAYER tokena, istražite SOULLAYER cijenu tokena uživo!

