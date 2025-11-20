SoulLayer Cijena danas

Trenutačna cijena SoulLayer (SOULLAYER) danas je $ 0.00002683, s promjenom od 19.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOULLAYER u USD je $ 0.00002683 po SOULLAYER.

SoulLayer trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SOULLAYER. Tijekom posljednja 24 sata, SOULLAYER trgovao je između $ 0.00001699 (niska) i $ 0.00008452 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SOULLAYER se kretao +4.19% u posljednjem satu i -23.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 607.39K.

Informacije o tržištu SoulLayer (SOULLAYER)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 607.39K$ 607.39K $ 607.39K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 536.60K$ 536.60K $ 536.60K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Javni blockchain BASE

