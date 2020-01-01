Soulsaver (SOUL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Soulsaver (SOUL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Soulsaver (SOUL) Informacije Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. Službena web stranica: https://idlesoulsavers.io/ Bijela knjiga: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 Kupi SOUL odmah!

Soulsaver (SOUL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Soulsaver (SOUL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.40K $ 17.40K $ 17.40K Povijesni maksimum: $ 0.39997 $ 0.39997 $ 0.39997 Povijesni minimum: $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 Trenutna cijena: $ 0.00000174 $ 0.00000174 $ 0.00000174 Saznajte više o cijeni Soulsaver (SOUL)

Soulsaver (SOUL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Soulsaver (SOUL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOUL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOUL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOUL tokena, istražite SOUL cijenu tokena uživo!

Soulsaver (SOUL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SOUL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SOUL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOUL? Naša SOUL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

