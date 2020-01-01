Sora (SORA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sora (SORA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sora (SORA) Informacije Discover the future of video production with SORA, the pioneering token project at the intersection of blockchain technology and artificial intelligence. Službena web stranica: https://sora-ai.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xb8a87405d9a4F2F866319B77004e88dfF66c0d92

Sora (SORA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sora (SORA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 332.00K $ 332.00K $ 332.00K Povijesni maksimum: $ 0.02559 $ 0.02559 $ 0.02559 Povijesni minimum: $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 Trenutna cijena: $ 0.000332 $ 0.000332 $ 0.000332 Saznajte više o cijeni Sora (SORA)

Sora (SORA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sora (SORA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SORA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SORA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SORA tokena, istražite SORA cijenu tokena uživo!

Sora (SORA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SORA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SORA povijest cijena odmah!

SORA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SORA? Naša SORA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SORA predviđanje cijene tokena odmah!

