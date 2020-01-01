SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SophiaVerse (SOPHIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SophiaVerse (SOPHIA) Informacije SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. Službena web stranica: https://sophiaverse.ai Bijela knjiga: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380 Kupi SOPHIA odmah!

SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SophiaVerse (SOPHIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Povijesni maksimum: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 Povijesni minimum: $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 Trenutna cijena: $ 0.003625 $ 0.003625 $ 0.003625 Saznajte više o cijeni SophiaVerse (SOPHIA)

SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SophiaVerse (SOPHIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOPHIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOPHIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOPHIA tokena, istražite SOPHIA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SOPHIA Jeste li zainteresirani za dodavanje SophiaVerse (SOPHIA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SOPHIA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

SophiaVerse (SOPHIA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SOPHIA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SOPHIA povijest cijena odmah!

SOPHIA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOPHIA? Naša SOPHIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOPHIA predviđanje cijene tokena odmah!

