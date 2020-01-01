Sonic SVM (SONIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sonic SVM (SONIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sonic SVM (SONIC) Informacije Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups. Službena web stranica: https://www.sonic.game/ Bijela knjiga: https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES Kupi SONIC odmah!

Sonic SVM (SONIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sonic SVM (SONIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 73.21M $ 73.21M $ 73.21M Ukupna količina: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B Količina u optjecaju: $ 381.40M $ 381.40M $ 381.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 460.68M $ 460.68M $ 460.68M Povijesni maksimum: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Povijesni minimum: $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 Trenutna cijena: $ 0.19195 $ 0.19195 $ 0.19195 Saznajte više o cijeni Sonic SVM (SONIC)

Sonic SVM (SONIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sonic SVM (SONIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SONIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SONIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SONIC tokena, istražite SONIC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SONIC Jeste li zainteresirani za dodavanje Sonic SVM (SONIC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SONIC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Sonic SVM (SONIC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SONIC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SONIC povijest cijena odmah!

SONIC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SONIC? Naša SONIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

