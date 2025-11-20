Somnia Cijena danas

Trenutačna cijena Somnia (SOMI) danas je $ 0.281, s promjenom od 0.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOMI u USD je $ 0.281 po SOMI.

Somnia trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SOMI. Tijekom posljednja 24 sata, SOMI trgovao je između $ 0.2649 (niska) i $ 0.2938 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SOMI se kretao -0.18% u posljednjem satu i -24.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 237.76K.

Informacije o tržištu Somnia (SOMI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 237.76K$ 237.76K $ 237.76K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 281.00M$ 281.00M $ 281.00M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain SOMNIA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Somnia je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 237.76K. Količina u optjecaju SOMI je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 281.00M.