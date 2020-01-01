SOLVEX (SOLVEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SOLVEX (SOLVEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SOLVEX (SOLVEX) Informacije Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world. Službena web stranica: https://solvex.network/ Bijela knjiga: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c Kupi SOLVEX odmah!

SOLVEX (SOLVEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SOLVEX (SOLVEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 49.53M $ 49.53M $ 49.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Povijesni maksimum: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Povijesni minimum: $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 Trenutna cijena: $ 0.0282 $ 0.0282 $ 0.0282 Saznajte više o cijeni SOLVEX (SOLVEX)

SOLVEX (SOLVEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SOLVEX (SOLVEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLVEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLVEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLVEX tokena, istražite SOLVEX cijenu tokena uživo!

