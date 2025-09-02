SOLVEX (SOLVEX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.029. Tijekom protekla 24 sata, SOLVEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.029 i najviše cijene $ 0.0313, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLVEX je $ 4.816578682593375, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002923721992189495.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLVEX se promijenio za -5.23% u posljednjih sat vremena, -6.45% u posljednjih 24 sata i -9.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu SOLVEX (SOLVEX)
No.1144
$ 1.44M
$ 14.94K
$ 1.45M
49.53M
50,000,000
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLVEX je $ 1.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 14.94K. Količina u optjecaju SOLVEX je 49.53M, s ukupnom količinom od 50000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.
SOLVEX (SOLVEX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena SOLVEX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.001999
-6.45%
30 dana
$ -0.0076
-20.77%
60 dana
$ -0.0486
-62.63%
90 dana
$ -0.0639
-68.79%
SOLVEX promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SOLVEX od $ -0.001999 (-6.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
SOLVEX 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0076 (-20.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
SOLVEX 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOLVEX od $ -0.0486 (-62.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
SOLVEX 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0639 (-68.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SOLVEX (SOLVEX)?
Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation.
Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.
SOLVEX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SOLVEX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SOLVEX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o SOLVEX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SOLVEX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
SOLVEX Predviđanje cijene (USD)
Koliko će SOLVEX (SOLVEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SOLVEX (SOLVEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SOLVEX.
Razumijevanje tokenomike SOLVEX (SOLVEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLVEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti SOLVEX (SOLVEX)
Tražiš kako kupiti SOLVEX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SOLVEX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
