SOLVEX Cijena(SOLVEX)

1 SOLVEX u USD cijena uživo:

$0.029
$0.029$0.029
-6.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SOLVEX (SOLVEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:06:53 (UTC+8)

SOLVEX (SOLVEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.029
$ 0.029$ 0.029
24-satna najniža cijena
$ 0.0313
$ 0.0313$ 0.0313
24-satna najviša cijena

$ 0.029
$ 0.029$ 0.029

$ 0.0313
$ 0.0313$ 0.0313

$ 4.816578682593375
$ 4.816578682593375$ 4.816578682593375

$ 0.002923721992189495
$ 0.002923721992189495$ 0.002923721992189495

-5.23%

-6.45%

-9.94%

-9.94%

SOLVEX (SOLVEX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.029. Tijekom protekla 24 sata, SOLVEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.029 i najviše cijene $ 0.0313, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLVEX je $ 4.816578682593375, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002923721992189495.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLVEX se promijenio za -5.23% u posljednjih sat vremena, -6.45% u posljednjih 24 sata i -9.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLVEX (SOLVEX)

No.1144

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 14.94K
$ 14.94K$ 14.94K

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

49.53M
49.53M 49.53M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLVEX je $ 1.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 14.94K. Količina u optjecaju SOLVEX je 49.53M, s ukupnom količinom od 50000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.

SOLVEX (SOLVEX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SOLVEX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001999-6.45%
30 dana$ -0.0076-20.77%
60 dana$ -0.0486-62.63%
90 dana$ -0.0639-68.79%
SOLVEX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SOLVEX od $ -0.001999 (-6.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SOLVEX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0076 (-20.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SOLVEX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOLVEX od $ -0.0486 (-62.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SOLVEX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0639 (-68.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SOLVEX (SOLVEX)?

Pogledajte SOLVEX stranicu Povijest cijena sada.

Što je SOLVEX (SOLVEX)

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

SOLVEX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SOLVEX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SOLVEX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SOLVEX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SOLVEX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SOLVEX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SOLVEX (SOLVEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SOLVEX (SOLVEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SOLVEX.

Provjerite SOLVEX predviđanje cijene sada!

SOLVEX (SOLVEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SOLVEX (SOLVEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLVEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SOLVEX (SOLVEX)

Tražiš kako kupiti SOLVEX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SOLVEX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SOLVEX u lokalnim valutama

1 SOLVEX(SOLVEX) u VND
763.135
1 SOLVEX(SOLVEX) u AUD
A$0.04408
1 SOLVEX(SOLVEX) u GBP
0.02117
1 SOLVEX(SOLVEX) u EUR
0.02465
1 SOLVEX(SOLVEX) u USD
$0.029
1 SOLVEX(SOLVEX) u MYR
RM0.12238
1 SOLVEX(SOLVEX) u TRY
1.19306
1 SOLVEX(SOLVEX) u JPY
¥4.263
1 SOLVEX(SOLVEX) u ARS
ARS$39.94489
1 SOLVEX(SOLVEX) u RUB
2.33653
1 SOLVEX(SOLVEX) u INR
2.552
1 SOLVEX(SOLVEX) u IDR
Rp475.40976
1 SOLVEX(SOLVEX) u KRW
40.4463
1 SOLVEX(SOLVEX) u PHP
1.65677
1 SOLVEX(SOLVEX) u EGP
￡E.1.40737
1 SOLVEX(SOLVEX) u BRL
R$0.15747
1 SOLVEX(SOLVEX) u CAD
C$0.03973
1 SOLVEX(SOLVEX) u BDT
3.52437
1 SOLVEX(SOLVEX) u NGN
44.41031
1 SOLVEX(SOLVEX) u COP
$116.46574
1 SOLVEX(SOLVEX) u ZAR
R.0.51098
1 SOLVEX(SOLVEX) u UAH
1.19973
1 SOLVEX(SOLVEX) u VES
Bs4.234
1 SOLVEX(SOLVEX) u CLP
$28.13
1 SOLVEX(SOLVEX) u PKR
Rs8.21744
1 SOLVEX(SOLVEX) u KZT
15.60809
1 SOLVEX(SOLVEX) u THB
฿0.93699
1 SOLVEX(SOLVEX) u TWD
NT$0.88827
1 SOLVEX(SOLVEX) u AED
د.إ0.10643
1 SOLVEX(SOLVEX) u CHF
Fr0.0232
1 SOLVEX(SOLVEX) u HKD
HK$0.22591
1 SOLVEX(SOLVEX) u AMD
֏11.08554
1 SOLVEX(SOLVEX) u MAD
.د.م0.26042
1 SOLVEX(SOLVEX) u MXN
$0.54085
1 SOLVEX(SOLVEX) u SAR
ريال0.10875
1 SOLVEX(SOLVEX) u PLN
0.10527
1 SOLVEX(SOLVEX) u RON
лв0.12528
1 SOLVEX(SOLVEX) u SEK
kr0.27202
1 SOLVEX(SOLVEX) u BGN
лв0.04843
1 SOLVEX(SOLVEX) u HUF
Ft9.78054
1 SOLVEX(SOLVEX) u CZK
0.60436
1 SOLVEX(SOLVEX) u KWD
د.ك0.008845
1 SOLVEX(SOLVEX) u ILS
0.09715
1 SOLVEX(SOLVEX) u AOA
Kz26.43553
1 SOLVEX(SOLVEX) u BHD
.د.ب0.010933
1 SOLVEX(SOLVEX) u BMD
$0.029
1 SOLVEX(SOLVEX) u DKK
kr0.18444
1 SOLVEX(SOLVEX) u HNL
L0.75864
1 SOLVEX(SOLVEX) u MUR
1.3282
1 SOLVEX(SOLVEX) u NAD
$0.50924
1 SOLVEX(SOLVEX) u NOK
kr0.28971
1 SOLVEX(SOLVEX) u NZD
$0.04901
1 SOLVEX(SOLVEX) u PAB
B/.0.029
1 SOLVEX(SOLVEX) u PGK
K0.12267
1 SOLVEX(SOLVEX) u QAR
ر.ق0.10556
1 SOLVEX(SOLVEX) u RSD
дин.2.90029

SOLVEX Resurs

Za dublje razumijevanje SOLVEX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SOLVEX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SOLVEX

Koliko SOLVEX (SOLVEX) vrijedi danas?
Cijena SOLVEX uživo u USD je 0.029 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLVEX u USD?
Trenutačna cijena SOLVEX u USD je $ 0.029. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SOLVEX?
Tržišna kapitalizacija za SOLVEX je $ 1.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLVEX?
Količina u optjecaju za SOLVEX je 49.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLVEX?
SOLVEX je postigao ATH cijenu od 4.816578682593375 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLVEX?
SOLVEX je vidio ATL cijenu od 0.002923721992189495 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLVEX?
24-satni obujam trgovanja za SOLVEX je $ 14.94K USD.
Hoće li SOLVEX još narasti ove godine?
SOLVEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLVEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:06:53 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SOLVEX u USD kalkulator

Iznos

SOLVEX
SOLVEX
USD
USD

1 SOLVEX = 0.029 USD

Trgujte SOLVEX

SOLVEXUSDT
$0.029
$0.029$0.029
-6.45%

