SOLS (SOLS) Informacije Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/ Službena web stranica: https://sols.cc/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Erg9C3kghTDShXho5a15v1gv62vyud6D9Mx1FV4hQjbA Kupi SOLS odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 0.00
Ukupna količina: $ 21.00M
Količina u optjecaju: $ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 86.72K
Povijesni maksimum: $ 0.7199
Povijesni minimum: $ 0.000917755130923018
Trenutna cijena: $ 0.00413

SOLS (SOLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SOLS (SOLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLS tokena, istražite SOLS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SOLS Jeste li zainteresirani za dodavanje SOLS (SOLS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SOLS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SOLS na MEXC-u odmah!

SOLS (SOLS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SOLS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SOLS povijest cijena odmah!

SOLS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOLS? Naša SOLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOLS predviđanje cijene tokena odmah!

