Solama (SOLAMA) Informacije Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Službena web stranica: https://www.solama.com/ Bijela knjiga: https://www.solama.com/blog/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Kupi SOLAMA odmah!

Solama (SOLAMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solama (SOLAMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Ukupna količina: $ 676.58M $ 676.58M $ 676.58M Količina u optjecaju: $ 653.87M $ 653.87M $ 653.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Povijesni maksimum: $ 0.1476 $ 0.1476 $ 0.1476 Povijesni minimum: $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 Trenutna cijena: $ 0.0035 $ 0.0035 $ 0.0035 Saznajte više o cijeni Solama (SOLAMA)

Solama (SOLAMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solama (SOLAMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLAMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLAMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLAMA tokena, istražite SOLAMA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SOLAMA Jeste li zainteresirani za dodavanje Solama (SOLAMA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SOLAMA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SOLAMA na MEXC-u odmah!

Solama (SOLAMA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SOLAMA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SOLAMA povijest cijena odmah!

SOLAMA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOLAMA? Naša SOLAMA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOLAMA predviđanje cijene tokena odmah!

