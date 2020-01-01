Stohn Coin (SOH) Tokenomika

Stohn Coin (SOH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Stohn Coin (SOH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Stohn Coin (SOH) Informacije

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

Službena web stranica:
https://stohncoin.org
Bijela knjiga:
https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://stohnexplorer.com/

Stohn Coin (SOH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stohn Coin (SOH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 14.95M
$ 14.95M$ 14.95M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 328.00K
$ 328.00K$ 328.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.0372
$ 0.0372$ 0.0372
Povijesni minimum:
$ 0.002123899099248126
$ 0.002123899099248126$ 0.002123899099248126
Trenutna cijena:
$ 0.0082
$ 0.0082$ 0.0082

Stohn Coin (SOH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Stohn Coin (SOH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SOH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SOH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SOH tokena, istražite SOH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SOH

Jeste li zainteresirani za dodavanje Stohn Coin (SOH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SOH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Stohn Coin (SOH) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SOH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SOH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SOH? Naša SOH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.