Stohn Coin (SOH) Informacije Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network. Službena web stranica: https://stohncoin.org Bijela knjiga: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://stohnexplorer.com/ Kupi SOH odmah!

Stohn Coin (SOH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stohn Coin (SOH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 14.95M $ 14.95M $ 14.95M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 328.00K $ 328.00K $ 328.00K Povijesni maksimum: $ 0.0372 $ 0.0372 $ 0.0372 Povijesni minimum: $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 Trenutna cijena: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Saznajte više o cijeni Stohn Coin (SOH)

Stohn Coin (SOH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stohn Coin (SOH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOH tokena, istražite SOH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SOH Jeste li zainteresirani za dodavanje Stohn Coin (SOH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SOH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SOH na MEXC-u odmah!

Stohn Coin (SOH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SOH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SOH povijest cijena odmah!

SOH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOH? Naša SOH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOH predviđanje cijene tokena odmah!

