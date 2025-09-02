Više o SOH

SOH Informacije o cijeni

SOH Bijela knjiga

SOH Službena web stranica

SOH Tokenomija

SOH Prognoza cijena

SOH Povijest

Vodič za kupnju SOH

Konverter SOH u fiducijarnu valutu

SOH Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Stohn Coin Logotip

Stohn Coin Cijena(SOH)

1 SOH u USD cijena uživo:

$0.00561
$0.00561$0.00561
-36.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Stohn Coin (SOH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:44:41 (UTC+8)

Stohn Coin (SOH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00561
$ 0.00561$ 0.00561
24-satna najniža cijena
$ 0.00886
$ 0.00886$ 0.00886
24-satna najviša cijena

$ 0.00561
$ 0.00561$ 0.00561

$ 0.00886
$ 0.00886$ 0.00886

$ 0.12002167088212497
$ 0.12002167088212497$ 0.12002167088212497

$ 0.002123899099248126
$ 0.002123899099248126$ 0.002123899099248126

-36.54%

-36.53%

-33.22%

-33.22%

Stohn Coin (SOH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00561. Tijekom protekla 24 sata, SOHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00561 i najviše cijene $ 0.00886, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOH je $ 0.12002167088212497, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002123899099248126.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOH se promijenio za -36.54% u posljednjih sat vremena, -36.53% u posljednjih 24 sata i -33.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stohn Coin (SOH)

No.7599

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 803.55
$ 803.55$ 803.55

$ 224.40K
$ 224.40K$ 224.40K

0.00
0.00 0.00

40,000,000
40,000,000 40,000,000

14,946,414
14,946,414 14,946,414

0.00%

SOH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stohn Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 803.55. Količina u optjecaju SOH je 0.00, s ukupnom količinom od 14946414. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 224.40K.

Stohn Coin (SOH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Stohn Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0032288-36.53%
30 dana$ +0.00081+16.87%
60 dana$ -0.00179-24.19%
90 dana$ +0.00047+9.14%
Stohn Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SOH od $ -0.0032288 (-36.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Stohn Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00081 (+16.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Stohn Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SOH od $ -0.00179 (-24.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Stohn Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00047 (+9.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Stohn Coin (SOH)?

Pogledajte Stohn Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Stohn Coin (SOH)

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

Stohn Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Stohn Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SOH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Stohn Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Stohn Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Stohn Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stohn Coin (SOH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stohn Coin (SOH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stohn Coin.

Provjerite Stohn Coin predviđanje cijene sada!

Stohn Coin (SOH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stohn Coin (SOH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Stohn Coin (SOH)

Tražiš kako kupiti Stohn Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Stohn Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SOH u lokalnim valutama

1 Stohn Coin(SOH) u VND
147.62715
1 Stohn Coin(SOH) u AUD
A$0.0085272
1 Stohn Coin(SOH) u GBP
0.0040953
1 Stohn Coin(SOH) u EUR
0.0047685
1 Stohn Coin(SOH) u USD
$0.00561
1 Stohn Coin(SOH) u MYR
RM0.0236742
1 Stohn Coin(SOH) u TRY
0.2307954
1 Stohn Coin(SOH) u JPY
¥0.82467
1 Stohn Coin(SOH) u ARS
ARS$7.7272701
1 Stohn Coin(SOH) u RUB
0.4519977
1 Stohn Coin(SOH) u INR
0.49368
1 Stohn Coin(SOH) u IDR
Rp91.9671984
1 Stohn Coin(SOH) u KRW
7.824267
1 Stohn Coin(SOH) u PHP
0.3204432
1 Stohn Coin(SOH) u EGP
￡E.0.2722533
1 Stohn Coin(SOH) u BRL
R$0.0304623
1 Stohn Coin(SOH) u CAD
C$0.0076857
1 Stohn Coin(SOH) u BDT
0.6817833
1 Stohn Coin(SOH) u NGN
8.5910979
1 Stohn Coin(SOH) u COP
$22.5300966
1 Stohn Coin(SOH) u ZAR
R.0.0987921
1 Stohn Coin(SOH) u UAH
0.2320857
1 Stohn Coin(SOH) u VES
Bs0.81906
1 Stohn Coin(SOH) u CLP
$5.4417
1 Stohn Coin(SOH) u PKR
Rs1.5896496
1 Stohn Coin(SOH) u KZT
3.0193581
1 Stohn Coin(SOH) u THB
฿0.1812591
1 Stohn Coin(SOH) u TWD
NT$0.1718343
1 Stohn Coin(SOH) u AED
د.إ0.0205887
1 Stohn Coin(SOH) u CHF
Fr0.004488
1 Stohn Coin(SOH) u HKD
HK$0.0437019
1 Stohn Coin(SOH) u AMD
֏2.1444786
1 Stohn Coin(SOH) u MAD
.د.م0.0503778
1 Stohn Coin(SOH) u MXN
$0.1045704
1 Stohn Coin(SOH) u SAR
ريال0.0210375
1 Stohn Coin(SOH) u PLN
0.0203643
1 Stohn Coin(SOH) u RON
лв0.0242913
1 Stohn Coin(SOH) u SEK
kr0.0526218
1 Stohn Coin(SOH) u BGN
лв0.0093687
1 Stohn Coin(SOH) u HUF
Ft1.8933189
1 Stohn Coin(SOH) u CZK
0.1169685
1 Stohn Coin(SOH) u KWD
د.ك0.00171105
1 Stohn Coin(SOH) u ILS
0.0187935
1 Stohn Coin(SOH) u AOA
Kz5.1139077
1 Stohn Coin(SOH) u BHD
.د.ب0.00210936
1 Stohn Coin(SOH) u BMD
$0.00561
1 Stohn Coin(SOH) u DKK
kr0.0357357
1 Stohn Coin(SOH) u HNL
L0.1467576
1 Stohn Coin(SOH) u MUR
0.256938
1 Stohn Coin(SOH) u NAD
$0.0985116
1 Stohn Coin(SOH) u NOK
kr0.0560439
1 Stohn Coin(SOH) u NZD
$0.0094809
1 Stohn Coin(SOH) u PAB
B/.0.00561
1 Stohn Coin(SOH) u PGK
K0.0237303
1 Stohn Coin(SOH) u QAR
ر.ق0.0204204
1 Stohn Coin(SOH) u RSD
дин.0.5612805

Stohn Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Stohn Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Stohn Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stohn Coin

Koliko Stohn Coin (SOH) vrijedi danas?
Cijena SOH uživo u USD je 0.00561 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOH u USD?
Trenutačna cijena SOH u USD je $ 0.00561. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stohn Coin?
Tržišna kapitalizacija za SOH je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOH?
Količina u optjecaju za SOH je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOH?
SOH je postigao ATH cijenu od 0.12002167088212497 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOH?
SOH je vidio ATL cijenu od 0.002123899099248126 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOH?
24-satni obujam trgovanja za SOH je $ 803.55 USD.
Hoće li SOH još narasti ove godine?
SOH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:44:41 (UTC+8)

Stohn Coin (SOH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SOH u USD kalkulator

Iznos

SOH
SOH
USD
USD

1 SOH = 0.00561 USD

Trgujte SOH

SOHUSDT
$0.00561
$0.00561$0.00561
-36.53%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine