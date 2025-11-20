Sogni AI Cijena danas

Trenutačna cijena Sogni AI (SOGNI) danas je $ 0,003477, s promjenom od 0,37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOGNI u USD je $ 0,003477 po SOGNI.

Sogni AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SOGNI. Tijekom posljednja 24 sata, SOGNI trgovao je između $ 0,003407 (niska) i $ 0,003495 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SOGNI se kretao +%0,11 u posljednjem satu i -%13,71 tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54,93K.

Informacije o tržištu Sogni AI (SOGNI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 54,93K$ 54,93K $ 54,93K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34,77M$ 34,77M $ 34,77M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Javni blockchain BASE

