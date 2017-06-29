StatusNetwork (SNT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StatusNetwork (SNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StatusNetwork (SNT) Informacije Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies. Službena web stranica: http://status.im/ Bijela knjiga: https://status.im/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/StatusNetwork Kupi SNT odmah!

StatusNetwork (SNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StatusNetwork (SNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 121.63M $ 121.63M $ 121.63M Ukupna količina: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Količina u optjecaju: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 172.64M $ 172.64M $ 172.64M Povijesni maksimum: $ 0.5099 $ 0.5099 $ 0.5099 Povijesni minimum: $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 Trenutna cijena: $ 0.02537 $ 0.02537 $ 0.02537 Saznajte više o cijeni StatusNetwork (SNT)

StatusNetwork (SNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StatusNetwork (SNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNT tokena, istražite SNT cijenu tokena uživo!

StatusNetwork (SNT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SNT povijest cijena odmah!

SNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNT? Naša SNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SNT predviđanje cijene tokena odmah!

