Sensay (SNSY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sensay (SNSY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sensay (SNSY) Informacije Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Službena web stranica: https://www.snsy.ai/ Bijela knjiga: https://docs.snsy.ai Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 Kupi SNSY odmah!

Sensay (SNSY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sensay (SNSY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M Povijesni maksimum: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Povijesni minimum: $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 Trenutna cijena: $ 0.001156 $ 0.001156 $ 0.001156 Saznajte više o cijeni Sensay (SNSY)

Sensay (SNSY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sensay (SNSY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNSY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNSY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNSY tokena, istražite SNSY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SNSY Jeste li zainteresirani za dodavanje Sensay (SNSY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SNSY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SNSY na MEXC-u odmah!

Sensay (SNSY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SNSY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SNSY povijest cijena odmah!

SNSY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNSY? Naša SNSY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SNSY predviđanje cijene tokena odmah!

