Solana Name Service (SNS) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0007528
$ 0.0007528$ 0.0007528
24-satna najniža cijena
$ 0.0007904
$ 0.0007904$ 0.0007904
24-satna najviša cijena
$ 0.0007528
$ 0.0007528$ 0.0007528
$ 0.0007904
$ 0.0007904$ 0.0007904
$ 0.008160351736796896
$ 0.008160351736796896$ 0.008160351736796896
$ 0.00074022388202911
$ 0.00074022388202911$ 0.00074022388202911
-0.17%
-0.18%
+0.58%
+0.58%
Solana Name Service (SNS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0007742. Tijekom protekla 24 sata, SNStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0007528 i najviše cijene $ 0.0007904, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNS je $ 0.008160351736796896, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00074022388202911.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNS se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i +0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Solana Name Service (SNS)
No.3634
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K
$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana Name Service je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.00K. Količina u optjecaju SNS je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.74M.
Solana Name Service (SNS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Solana Name Service za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000001395
-0.18%
30 dana
$ -0.0012838
-62.39%
60 dana
$ -0.0013058
-62.78%
90 dana
$ -0.0017348
-69.15%
Solana Name Service promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SNS od $ -0.000001395 (-0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Solana Name Service 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0012838 (-62.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Solana Name Service 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SNS od $ -0.0013058 (-62.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Solana Name Service 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0017348 (-69.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Solana Name Service (SNS)?
Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.
Solana Name Service dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solana Name Service ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti SNS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Solana Name Service na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solana Name Service učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Solana Name Service Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Solana Name Service (SNS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solana Name Service (SNS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solana Name Service.
Razumijevanje tokenomike Solana Name Service (SNS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Solana Name Service (SNS)
Tražiš kako kupiti Solana Name Service? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Solana Name Service na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.