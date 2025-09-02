Više o SNS

Solana Name Service Cijena(SNS)

$0.0007735
$0.0007735$0.0007735
-0.18%1D
Grafikon aktualnih cijena Solana Name Service (SNS)
Solana Name Service (SNS) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.0007528
$ 0.0007528$ 0.0007528
$ 0.0007904
$ 0.0007904$ 0.0007904
$ 0.0007528
$ 0.0007528$ 0.0007528

$ 0.0007904
$ 0.0007904$ 0.0007904

$ 0.008160351736796896
$ 0.008160351736796896$ 0.008160351736796896

$ 0.00074022388202911
$ 0.00074022388202911$ 0.00074022388202911

-0.17%

-0.18%

+0.58%

+0.58%

Solana Name Service (SNS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0007742. Tijekom protekla 24 sata, SNStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0007528 i najviše cijene $ 0.0007904, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNS je $ 0.008160351736796896, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00074022388202911.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNS se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i +0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana Name Service (SNS)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana Name Service je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.00K. Količina u optjecaju SNS je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.74M.

Solana Name Service (SNS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Solana Name Service za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000001395-0.18%
30 dana$ -0.0012838-62.39%
60 dana$ -0.0013058-62.78%
90 dana$ -0.0017348-69.15%
Solana Name Service promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SNS od $ -0.000001395 (-0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Solana Name Service 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0012838 (-62.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Solana Name Service 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SNS od $ -0.0013058 (-62.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Solana Name Service 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0017348 (-69.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Solana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Solana Name Service dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Solana Name Service ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SNS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Solana Name Service na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Solana Name Service učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Solana Name Service Predviđanje cijene (USD)

SNS u lokalnim valutama

1 Solana Name Service(SNS) u VND
20.373073
1 Solana Name Service(SNS) u AUD
A$0.001176784
1 Solana Name Service(SNS) u GBP
0.000565166
1 Solana Name Service(SNS) u EUR
0.00065807
1 Solana Name Service(SNS) u USD
$0.0007742
1 Solana Name Service(SNS) u MYR
RM0.003267124
1 Solana Name Service(SNS) u TRY
0.03185833
1 Solana Name Service(SNS) u JPY
¥0.1138074
1 Solana Name Service(SNS) u ARS
ARS$1.066390822
1 Solana Name Service(SNS) u RUB
0.062377294
1 Solana Name Service(SNS) u INR
0.068199278
1 Solana Name Service(SNS) u IDR
Rp12.691801248
1 Solana Name Service(SNS) u KRW
1.07826705
1 Solana Name Service(SNS) u PHP
0.044315208
1 Solana Name Service(SNS) u EGP
￡E.0.037571926
1 Solana Name Service(SNS) u BRL
R$0.004203906
1 Solana Name Service(SNS) u CAD
C$0.001060654
1 Solana Name Service(SNS) u BDT
0.09425885
1 Solana Name Service(SNS) u NGN
1.187421508
1 Solana Name Service(SNS) u COP
$3.12176795
1 Solana Name Service(SNS) u ZAR
R.0.013641404
1 Solana Name Service(SNS) u UAH
0.03209059
1 Solana Name Service(SNS) u VES
Bs0.1130332
1 Solana Name Service(SNS) u CLP
$0.7494256
1 Solana Name Service(SNS) u PKR
Rs0.219748928
1 Solana Name Service(SNS) u KZT
0.417580254
1 Solana Name Service(SNS) u THB
฿0.024998918
1 Solana Name Service(SNS) u TWD
NT$0.02372923
1 Solana Name Service(SNS) u AED
د.إ0.002841314
1 Solana Name Service(SNS) u CHF
Fr0.00061936
1 Solana Name Service(SNS) u HKD
HK$0.006031018
1 Solana Name Service(SNS) u AMD
֏0.29617021
1 Solana Name Service(SNS) u MAD
.د.م0.0069678
1 Solana Name Service(SNS) u MXN
$0.014446572
1 Solana Name Service(SNS) u SAR
ريال0.00290325
1 Solana Name Service(SNS) u PLN
0.002818088
1 Solana Name Service(SNS) u RON
лв0.003352286
1 Solana Name Service(SNS) u SEK
kr0.007285222
1 Solana Name Service(SNS) u BGN
лв0.001292914
1 Solana Name Service(SNS) u HUF
Ft0.26164089
1 Solana Name Service(SNS) u CZK
0.016165296
1 Solana Name Service(SNS) u KWD
د.ك0.000236131
1 Solana Name Service(SNS) u ILS
0.00259357
1 Solana Name Service(SNS) u AOA
Kz0.705737494
1 Solana Name Service(SNS) u BHD
.د.ب0.0002918734
1 Solana Name Service(SNS) u BMD
$0.0007742
1 Solana Name Service(SNS) u DKK
kr0.004939396
1 Solana Name Service(SNS) u HNL
L0.020291782
1 Solana Name Service(SNS) u MUR
0.03545836
1 Solana Name Service(SNS) u NAD
$0.01362592
1 Solana Name Service(SNS) u NOK
kr0.007742
1 Solana Name Service(SNS) u NZD
$0.001308398
1 Solana Name Service(SNS) u PAB
B/.0.0007742
1 Solana Name Service(SNS) u PGK
K0.003274866
1 Solana Name Service(SNS) u QAR
ر.ق0.00282583
1 Solana Name Service(SNS) u RSD
дин.0.077551614

Za dublje razumijevanje Solana Name Service, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko Solana Name Service (SNS) vrijedi danas?
Cijena SNS uživo u USD je 0.0007742 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNS u USD?
Trenutačna cijena SNS u USD je $ 0.0007742. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solana Name Service?
Tržišna kapitalizacija za SNS je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNS?
Količina u optjecaju za SNS je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNS?
SNS je postigao ATH cijenu od 0.008160351736796896 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNS?
SNS je vidio ATL cijenu od 0.00074022388202911 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNS?
24-satni obujam trgovanja za SNS je $ 57.00K USD.
Hoće li SNS još narasti ove godine?
SNS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 SNS = 0.0007741 USD

SNSUSDC
$0.0007738
$0.0007738$0.0007738
-0.38%
SNSUSDT
$0.0007735
$0.0007735$0.0007735
-0.27%

