SNPIT (SNPT) Informacije SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards. Službena web stranica: https://lp.snpit.xyz/ Bijela knjiga: https://wp.snpit.xyz/ , https://bobg.gitbook.io/snpt-en Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x22737f5bbb7c5b5ba407b0c1c9a9cdf66cf25d7d Kupi SNPT odmah!

SNPIT (SNPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SNPIT (SNPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Povijesni maksimum: $ 0.10749 $ 0.10749 $ 0.10749 Povijesni minimum: $ 0.003674454356925423 $ 0.003674454356925423 $ 0.003674454356925423 Trenutna cijena: $ 0.01231 $ 0.01231 $ 0.01231 Saznajte više o cijeni SNPIT (SNPT)

SNPIT (SNPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SNPIT (SNPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNPT tokena, istražite SNPT cijenu tokena uživo!

SNPIT (SNPT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SNPT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SNPT povijest cijena odmah!

SNPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNPT? Naša SNPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SNPT predviđanje cijene tokena odmah!

